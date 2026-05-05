Ďalšie kauzy okolo eurofondov na Slovensku: Zdechovský žiada vysvetlenie dotácií s väzbami na kauzu Dobytkár

BRUSEL - Český europoslanec Tomáš Zdechovský z frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) sa pre európske dotácie na Slovensku obrátil na Európsku komisiu (EK). Žiada od nej vysvetlenie, prečo mohli byť európske financie prideľované aj subjektom údajne napojeným na osoby spojené s korupčnou kauzou Dobytkár. V písomnej interpelácii EK upozornil na riziko pretrvávajúcich vplyvových sietí v Slovenskej platobnej agentúre. Informácie uviedol v utorok na svojom webe.
Zdechovský podotkol, že Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu (CONT) sa nedostatkami v riadení a kontrole európskych pôdohospodárskych fondov na Slovensku zaoberá dlhodobo. Kauza Dobytkár podľa neho odhalila systémovú korupčnú schému, v rámci ktorej boli údajne pri prideľovaní dotácií požadované úplatky 20 až 25 percent z poskytnutých financií.
Pripomenul, že v prípade figuruje aj podnikateľ Norbert Bödör, ktorý už bol v súvislosti s kauzou obvinený. „Európske peniaze nemôžu končiť u ľudí napojených na korupčné štruktúry. Ak sa potvrdzuje, že vplyvové siete okolo kauzy Dobytkár prežili a ďalej majú dosah na pôdohospodárske dotácie, musí Európska komisia konať rýchlo a tvrdo. Nejde len o Slovensko, ale o dôveru občanov v celé európske financovanie,“ uviedol v tlačovej správe Zdechovský.
Od EK chce vedieť, či nové informácie podľa nej ukazujú na pretrvávajúce zlyhanie pri riešení konfliktu záujmov podľa článku 61 finančného nariadenia EÚ. Zároveň požaduje, aby EK popísala konkrétne opatrenia na ochranu európskeho rozpočtu vrátane prípadných finančných opráv, auditov či pozastavení platieb. „Ak národné orgány nedokážu zaistiť, že dotácie budú rozdeľované transparentne a bez politického či osobného vplyvu, musí zasiahnuť európska úroveň,“ dodal europoslanec.
