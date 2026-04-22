Lidl sťahuje z predaja obľúbený mliečny výrobok: Hrozia zdravotné problémy! Zákazníkom vracajú peniaze

BRATISLAVA - Obchodný režazec Lidl informuje o stiahnutí obľúbenú tatranskú rolku. Dôvodom je možná výskyt Listeria monocytogenes.

"Spoločnosť Agrona Sp. z o.o. sp.k. informuje o stiahnutí produktu „Tatranská rolka PILOS“ 400 g, EAN-kód: 20366346, s dátumami spotreby: 16.06.2026 – šarža W062/E, 16.06.2026 - šarža W069/B, 11.06.2026 - šarža W069/C, 11.06.2026 – šarža W069/D, 19.06.2026 - šarža W069/E, 21.06.2026 - šarža W069/F, 22.06.2026 - šarža W069/G, 22.06.2026 - šarža W069/H, 22.06.2026 - šarža W076/A, 22.06.2026 - šarža W076/B, 24.06.2026 - šarža W076/C, 29.06.2026 - šarža W083/D," informuje spoločnosť Lidl na svojej stránke. Dôvodom je možná výskyt Listeria monocytogenes vo výrobku. 

Výrobok bol predávaný v Lidl Slovenská republika s.r.o. odo dňa 13.03.2026. V prípade, že ste si spomenutý produkt zakúpili, môžete ho priniesť späť do predajne, pričom Vám budú vrátené peniaze aj bez predloženia pokladničného dokladu.

Uvedené sa týka výlučne produktu „Tatranská rolka PILOS“, 400 g, EAN-kód: 20366346, s dátumami spotreby a šaržami uvedenými vyššie v tomto oznámení. Iných produktov predávaných v spoločnosti Lidl Slovenská republika, s.r.o. sa táto výzva netýka.

Aké sú príznaky? 

Listeria monocytogenes je v prírode značne rozšírená. Nachádza sa v pôde, vode, rastlinách či fekáliách. Ako uvádza Štátna veterinárna a potravinová správa SR, zdrojom nákazy pre človeka sú hlavne zvieratá, svalové mäso, klobásy, plesňové zrejúce syry, nepasterizované mlieko, ovčí hrudkový syr a bryndza z nepasterizovaného ovčieho mlieka, údené lososy a vákuovo balené filety z lososov. Takisto môže byť zdrojom nákazy čerstvá zelenina ako zeler, paradajky či šalát, ktorá bola prihnojovaná čerstvým hnojom. 

Listeria monocytogenes spôsobuje ochorenie, ktoré nazývame listerióza. Na človeka sa prenáša priamo pri styku s chorými zvieratami, najmä pri ošetrovaní, pri pôrodoch. Vstupnou bránou je poranená koža, sliznica, tráviaca a dýchacia sústava. Inkubačný čas je 1-4 týždne.

Pri požití kontaminovanej potravy alebo vody sa môže vyvinúť horúčkovité ochorenie podobné týfusu, so zväčšenou slezinou, výražkami a leukopéniou. Niekedy sa môže ochorenie prejaviť ako ťažká hnisavá meningoencefalitída alebo ako nekrotická angína so zdurením podčeľustných uzlín pripominajúcu infekčnú mononukleózu.

Tréner Iskry Svit Krunoslav Krajnovič po štvrtom zápase štvrťfinále play-off Tipos SBL
Tréner Iskry Svit Krunoslav Krajnovič po štvrtom zápase štvrťfinále play-off Tipos SBL
Šport
Tréner BC Slovan Bratislava Aramis Naglič po štvrtom zápase štvrťfinále play-off Tipos SBL
Tréner BC Slovan Bratislava Aramis Naglič po štvrtom zápase štvrťfinále play-off Tipos SBL
Šport
Prvá dáma módy Lýdia Eckhardt oslavuje 35 rokov na scéne: O jej archívne modely je dnes veľký záujem
Prvá dáma módy Lýdia Eckhardt oslavuje 35 rokov na scéne: O jej archívne modely je dnes veľký záujem
Feminity TV

Domáce správy

Obec na Liptove upozorňuje
Obec na Liptove upozorňuje na pohyb medveďa: Má ísť o veľkého jedinca
Domáce
Lidl sťahuje z predaja
Lidl sťahuje z predaja obľúbený mliečny výrobok: Hrozia zdravotné problémy! Zákazníkom vracajú peniaze
Domáce
Práca počas sviatku: Kto
Práca počas sviatku: Kto dostane 100-percentný príplatok a kto ani cent navyše? TOTO sú dôležité výnimky
Domáce
Budatínsky hrad ožije výstavou papierových modelov: Pripravuje sa súťaž aj tvorivé workshopy
Budatínsky hrad ožije výstavou papierových modelov: Pripravuje sa súťaž aj tvorivé workshopy
Žilina

Zahraničné

Ilustračné foto
Ropovod Družba opravený: MOL hlási pripravenosť na obnovenie dodávok ropy na Slovensko a do Maďarska
Zahraničné
Kadeti na oblohe kreslili
Škandál vo fínskej armáde: Mladí piloti kreslili na oblohe penisy! Čaká ich trest
Zahraničné
Laj Čching-te
Čínska stopka vo vzduchu: Afrika zrušila prelety prezidentovi Taiwanu, Peking neskrýva nadšenie
Zahraničné
Dmitrij Medvedev
Hrozivé slová z Moskvy: USA Európe vo vojne s Ruskom neprídu na pomoc! TOTO je dôvod
Zahraničné

Prominenti

Hugh Jackman
Hugh Jackman po rozvode: Opäť sa chce ženiť... Má to háčik!
Zahraniční prominenti
Premiéra filmu Diabol nosí
Ázijská kráska z Charlieho anjelov kašle na botox: A toto, že si obliekla v 57 rokoch? Wau
Zahraniční prominenti
Petra Vajdová po incidente
Petra Vajdová po incidente nezaháľa: Opäť má nový džob!
Domáci prominenti
Vianočný večierok známej kozmetickej
Diana Hágerová a jej veľký reštart: Vytrvalosť a disciplína priniesli božské výsledky
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Mali ich zachrániť, no
Mali ich zachrániť, no nechali ich zomrieť: Vesta z NAJKONTROVERZNEJŠIEHO člna Titanicu sa predala za REKORDNÚ sumu!
Zaujímavosti
Vaša adresa je DÔLEŽITEJŠIA
Vaša adresa je DÔLEŽITEJŠIA než gény: Pozrite sa, o koľko rokov zdravia vás OBRALO miesto, kde bývate!
Zaujímavosti
Keď sa zapne autopilot,
Keď sa zapne autopilot, začína sa úplne iný príbeh: Letuška odhalila PIKANTNÉ detaily z kokpitu! ČO sa tam deje?!
Zaujímavosti
Mesiac narodenia môže predpovedať
Mesiac narodenia môže predpovedať vaše budúce zdravie: Aké sú silné stránky vášho organizmu a aké sú riziká?
vysetrenie.sk

Dobré správy

FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Kulinárske špeciality, ktoré by ste mali na dovolenke ochutnať: Toto je náš výber!
Domáce
Zdroj: Henima
Chyba, kvôli ktorej starnete rýchlejšie: Väčšina žien ju robí denne
plnielanu.sk
Inštalácia meteostanice (Zdroj: Plzeňský
Na Slovensku máme poslednú chmeľnicu: Pomôže táto novinka k zachovaniu chmeliarstva u nás?
Domáce
Problém, ktorý pozná aj
Problém, ktorý pozná aj mnoho Sloveniek: Otestujte svoje vedomosti o ňom v KVÍZE
plnielanu.sk

Ekonomika

Vlna bankrotov naberá na sile: Padol aj jeden z najznámejších e-shopov s elektronikou!
Vlna bankrotov naberá na sile: Padol aj jeden z najznámejších e-shopov s elektronikou!
Práca, dovolenka či príplatky: Zrušené sviatky zamotali viacerým hlavy, ako to vlastne bude?
Práca, dovolenka či príplatky: Zrušené sviatky zamotali viacerým hlavy, ako to vlastne bude?
Pozor, chystá sa masívne vyradenie áut bez PZP: Hrozia automatické a opakované pokuty!
Pozor, chystá sa masívne vyradenie áut bez PZP: Hrozia automatické a opakované pokuty!
Veľké upratovanie v Kauflande: Známe produkty končia, nahradia ich legendy z Lidla!
Veľké upratovanie v Kauflande: Známe produkty končia, nahradia ich legendy z Lidla!

Šport

VIDEO Černák pomohol Tampe vyrovnať stav série, Slafkovský zhodil rukavice a góly vymenil za päste
VIDEO Černák pomohol Tampe vyrovnať stav série, Slafkovský zhodil rukavice a góly vymenil za päste
Zostrihy NHL
VIDEO Čokoľvek, aby sa tím nabudil: Slafkovský sa bez okolkov pobil, diváci šaleli od nadšenia
VIDEO Čokoľvek, aby sa tím nabudil: Slafkovský sa bez okolkov pobil, diváci šaleli od nadšenia
NHL
Zmätok okolo slovenskej reprezentácie: Talianske médiá hlásia koniec Francesca Calzonu, SFZ reaguje
Zmätok okolo slovenskej reprezentácie: Talianske médiá hlásia koniec Francesca Calzonu, SFZ reaguje
Reprezentácia
Koniec zámorskej cesty: Chromiak sa sťahuje do Európy, zlákala ho česká extraliga
Koniec zámorskej cesty: Chromiak sa sťahuje do Európy, zlákala ho česká extraliga
Tipsport ELH

Auto-moto

Most na R1 čaká veľká oprava: práce v piatich etapách potrvajú do jesene
Most na R1 čaká veľká oprava: práce v piatich etapách potrvajú do jesene
Doprava
TEST: BMW iX xDrive45 - ako facelift spravil z dobrého EV vynikajúce
TEST: BMW iX xDrive45 - ako facelift spravil z dobrého EV vynikajúce
Klasické testy
FOTO: Nový Mercedes Triedy C 2026 - dynamickejší a pokročilejší, než doteraz
FOTO: Nový Mercedes Triedy C 2026 - dynamickejší a pokročilejší, než doteraz
Predstavujeme
Unikátny projekt najluxusnejšieho auta od Rolls Royce. Niečo také ste ešte nevideli
Unikátny projekt najluxusnejšieho auta od Rolls Royce. Niečo také ste ešte nevideli
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Je digitálny nomádizmus stále len sen z Instagramu?
Je digitálny nomádizmus stále len sen z Instagramu?
Práca a voľný čas
Oblečenie v práci: Znamená dress code v roku 2026 ešte niečo?
Oblečenie v práci: Znamená dress code v roku 2026 ešte niečo?
Pracovné prostredie
Ako napísať motivačný list, ktorý firma dočíta do konca?
Ako napísať motivačný list, ktorý firma dočíta do konca?
CV a motivačný list
5 aplikácií, ktoré vám v roku 2026 zmenia pracovný deň: Odložte multitasking, nastúpila AI
5 aplikácií, ktoré vám v roku 2026 zmenia pracovný deň: Odložte multitasking, nastúpila AI
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Máte doma tvaroh a zopár jabĺk? Vyskúšajte tento šťavnatý vrstvený koláč na plech.
Máte doma tvaroh a zopár jabĺk? Vyskúšajte tento šťavnatý vrstvený koláč na plech.
Marhule, puding a mrvenička: Lepšie kysnutné koláče som ešte nerobila.
Marhule, puding a mrvenička: Lepšie kysnutné koláče som ešte nerobila.
Nemáte radi bryndzu? Vyskúšajte netradičné špenátové halušky s mozzarellou a ricottou!
Nemáte radi bryndzu? Vyskúšajte netradičné špenátové halušky s mozzarellou a ricottou!
Halušky
Čo pridať do bublaniny, aby nebola suchá? Skúste tento krém bez varenia!
Čo pridať do bublaniny, aby nebola suchá? Skúste tento krém bez varenia!
Bublaniny

Technológie

Britská armáda vyskúšala nový spôsob boja proti dronom. Vojaci ich sledovali priamo z útrob tankov
Britská armáda vyskúšala nový spôsob boja proti dronom. Vojaci ich sledovali priamo z útrob tankov
Armádne technológie
Trump predĺžil termín prímeria. Iránci nie sú nadšení
Trump predĺžil termín prímeria. Iránci nie sú nadšení
Nezaradené
Výskumníci simulovali koniec vesmíru prakticky na stole: Čo je to rozpad falošného vákua a prečo vyvoláva také obavy?
Výskumníci simulovali koniec vesmíru prakticky na stole: Čo je to rozpad falošného vákua a prečo vyvoláva také obavy?
Veda a výskum
VIDEO: Ukrajina má svoj prvý transportér Skif. Vychádza zo skúseností z vojny s Ruskom a má byť lepší než americký M113
VIDEO: Ukrajina má svoj prvý transportér Skif. Vychádza zo skúseností z vojny s Ruskom a má byť lepší než americký M113
Armádne technológie

Bývanie

Široký je len 4 metre, no vnútri čaká skvelé bývanie. Z typického radového domu cítiť aj kúsok nostalgie
Široký je len 4 metre, no vnútri čaká skvelé bývanie. Z typického radového domu cítiť aj kúsok nostalgie
Otravuje hlučná práčka vás alebo susedov? 7+ praktických tipov, ako stlmiť búchanie a docieliť, aby fungovala tichšie
Otravuje hlučná práčka vás alebo susedov? 7+ praktických tipov, ako stlmiť búchanie a docieliť, aby fungovala tichšie
Nestál málo, ale luxus tu vyzerá inak, ako by ste čakali. Miesto okázalosti nájdete v byte jednoduchosť a pokoj
Nestál málo, ale luxus tu vyzerá inak, ako by ste čakali. Miesto okázalosti nájdete v byte jednoduchosť a pokoj
Zemiaky sa ošúpu skoro sami a vo zvyškoch jedál zostane prehľad. 8 užitočných trikov v kuchyni, ktoré sa oplatí poznať
Zemiaky sa ošúpu skoro sami a vo zvyškoch jedál zostane prehľad. 8 užitočných trikov v kuchyni, ktoré sa oplatí poznať

Pre kutilov

5 spôsobov pestovania zemiakov: Ktorý je najmenej náročný a prináša najväčší výnos?
5 spôsobov pestovania zemiakov: Ktorý je najmenej náročný a prináša najväčší výnos?
Zelenina a ovocie
Nikdy nesaďte uhorky vedľa týchto plodín! Tiché vojny vo vyvýšenom záhone, ktoré vás pripravia o úrodu
Nikdy nesaďte uhorky vedľa týchto plodín! Tiché vojny vo vyvýšenom záhone, ktoré vás pripravia o úrodu
Zelenina a ovocie
Pre zle vedené káble fotovoltiky vám môže zhorieť dom
Pre zle vedené káble fotovoltiky vám môže zhorieť dom
Stavba
Doprajte si sladké potešenie priamo z balkóna! Radíme, ako na pestovanie stáleplodiacich jahôd
Doprajte si sladké potešenie priamo z balkóna! Radíme, ako na pestovanie stáleplodiacich jahôd
Záhrada

Obec na Liptove upozorňuje
Domáce
Obec na Liptove upozorňuje na pohyb medveďa: Má ísť o veľkého jedinca
Kadeti na oblohe kreslili
Zahraničné
Škandál vo fínskej armáde: Mladí piloti kreslili na oblohe penisy! Čaká ich trest
Lidl sťahuje z predaja
Domáce
Lidl sťahuje z predaja obľúbený mliečny výrobok: Hrozia zdravotné problémy! Zákazníkom vracajú peniaze
Práca počas sviatku: Kto
Domáce
Práca počas sviatku: Kto dostane 100-percentný príplatok a kto ani cent navyše? TOTO sú dôležité výnimky

Ďalšie zo Zoznamu