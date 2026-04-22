Lidl sťahuje z predaja obľúbený mliečny výrobok: Hrozia zdravotné problémy! Zákazníkom vracajú peniaze

BRATISLAVA - Obchodný režazec Lidl informuje o stiahnutí obľúbenú tatranskú rolku. Dôvodom je možná výskyt Listeria monocytogenes.
"Spoločnosť Agrona Sp. z o.o. sp.k. informuje o stiahnutí produktu „Tatranská rolka PILOS“ 400 g, EAN-kód: 20366346, s dátumami spotreby: 16.06.2026 – šarža W062/E, 16.06.2026 - šarža W069/B, 11.06.2026 - šarža W069/C, 11.06.2026 – šarža W069/D, 19.06.2026 - šarža W069/E, 21.06.2026 - šarža W069/F, 22.06.2026 - šarža W069/G, 22.06.2026 - šarža W069/H, 22.06.2026 - šarža W076/A, 22.06.2026 - šarža W076/B, 24.06.2026 - šarža W076/C, 29.06.2026 - šarža W083/D," informuje spoločnosť Lidl na svojej stránke. Dôvodom je možná výskyt Listeria monocytogenes vo výrobku.
Výrobok bol predávaný v Lidl Slovenská republika s.r.o. odo dňa 13.03.2026. V prípade, že ste si spomenutý produkt zakúpili, môžete ho priniesť späť do predajne, pričom Vám budú vrátené peniaze aj bez predloženia pokladničného dokladu.
Uvedené sa týka výlučne produktu „Tatranská rolka PILOS“, 400 g, EAN-kód: 20366346, s dátumami spotreby a šaržami uvedenými vyššie v tomto oznámení. Iných produktov predávaných v spoločnosti Lidl Slovenská republika, s.r.o. sa táto výzva netýka.
Aké sú príznaky?
Listeria monocytogenes je v prírode značne rozšírená. Nachádza sa v pôde, vode, rastlinách či fekáliách. Ako uvádza Štátna veterinárna a potravinová správa SR, zdrojom nákazy pre človeka sú hlavne zvieratá, svalové mäso, klobásy, plesňové zrejúce syry, nepasterizované mlieko, ovčí hrudkový syr a bryndza z nepasterizovaného ovčieho mlieka, údené lososy a vákuovo balené filety z lososov. Takisto môže byť zdrojom nákazy čerstvá zelenina ako zeler, paradajky či šalát, ktorá bola prihnojovaná čerstvým hnojom.
Listeria monocytogenes spôsobuje ochorenie, ktoré nazývame listerióza. Na človeka sa prenáša priamo pri styku s chorými zvieratami, najmä pri ošetrovaní, pri pôrodoch. Vstupnou bránou je poranená koža, sliznica, tráviaca a dýchacia sústava. Inkubačný čas je 1-4 týždne.
Pri požití kontaminovanej potravy alebo vody sa môže vyvinúť horúčkovité ochorenie podobné týfusu, so zväčšenou slezinou, výražkami a leukopéniou. Niekedy sa môže ochorenie prejaviť ako ťažká hnisavá meningoencefalitída alebo ako nekrotická angína so zdurením podčeľustných uzlín pripominajúcu infekčnú mononukleózu.