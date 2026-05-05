Latinák s o 19 rokov mladšou frajerkou: Romantika vo Verone... ako Rómeo a Júlia

VERONA - Lukáš Latinák (49) zobral svoju o 19 rokov mladšiu frajerku na výlet do zahraničia. Presnejšie išli na veľmi romantické miesto. Zavítali do Verony. Verona je mesto lásky vďaka príbehu o Rómeovi a Júlii.
Verona ležiaca na severe Talianska nepatrí k najväčším mestám krajiny, no napriek svojej veľkosti si dokázala vydobyť výnimočné postavenie medzi najnavštevovanejšími a najobľúbenejšími destináciami. Jej čaro nespočíva len v historických pamiatkach a malebných uličkách, ale najmä v atmosfére, ktorá je presiaknutá romantikou a literárnou legendou.
Vďačí za to predovšetkým príbehu o Rómeovi a Júlii, ktorých osudová láska je dodnes neoddeliteľne spätá s týmto mestom. Desaťtisíce návštevníkov sem každoročne prúdia z rôznych kútov sveta, aby sa nadýchli lásky Shakespearovho príbehu, prešli sa miestami opradenými legendami a prežili tu svoje vlastné nezabudnuteľné momenty.
Návštevníkmi tohto čarovného mesta sa teraz stali aj herci Lukáš Latinák a Mária Schumerová. „Aprílové seansy v Itálii," pripísala herečka k dovolenkovým záberom, ktoré zdieľala so svojimi fanúšikmi. Zdá sa, že aj známe osobnosti si občas potrebujú dopriať oddych mimo pozornosti verejnosti, a práve zahraničné destinácie im poskytujú potrebný pokoj a anonymitu. Aby ich nikto na ulici nespoznával a mohli si naplno vychutnať atmosféru mesta, často sa uchyľujú k rozhodnutiu odísť za hranice.
Mária sa podelila aj o spoločnú fotografiu spred miesta zvaného Arena di Verona, impozantnej historickej stavby, ktorá svojím vzhľadom pripomína slávne rímske Koloseum a dodnes slúži ako dejisko kultúrnych podujatí. Pod snímkami sa od komentujúcich nachádzajú samé chvály a pozitívne reakcie. Fanúšikovia nešetrili milými slovami a ocenili nielen krásu samotného mesta, ale aj harmóniu, ktorú dvojica vyžaruje. „S Lukášom tvoríte krásny pár. Užívajte," napísala istá žena.
Vzťah Latináka so Schumerovou vyplával na povrch v auguste minulého roka. „Poznáte tie obrázky s popismi, že nikdy neviete, čo ľudia prežívajú v súkromí? Niekedy však aj tie krásne veci si chce človek prežiť v tichosti. Nie tajne, len súkromne, bez reflektorov,“ napísala ešte minulý rok. „Áno, s Lukášom tvoríme pár, a je to už nejaký čas. Neskrývali sme sa, ale ani nepredhadzovali novinárom. Aby sme predišli zbytočným špekuláciám, jeho rozvod s naším vzťahom nijako nesúvisí,“ uviedla vtedy Mária a dodala, že toto je jediné vyjadrenie o ich vzťahu. „Skrátka- máme sa.“