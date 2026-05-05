Scéna ako z filmu na východe Slovenska: VIDEO Dodávka bez vodiča sa rútila ulicou a narazila do áut!

ROŽŇAVA - Šokovaní obyvatelia Rožňavy sledovali v pondelok (4. 5.) nezvyčajnú scénu. Odstavené auto sa bez vodiča samovoľne pohlo a pomaly prešlo takmer celé sídlisko, kým napokon narazilo do zaparkovaných vozidiel a prevrátilo sa na bok.
V Rožňave došlo včera k udalosti, ktorá sa len tak nevidí. Dodávka bez vodiča sa rozbehlo ulicou, prešlo desiatky metrov a zastavilo sa až po náraze do dvoch áut pri miestnom obchodnom reťazci. Obyvatelia neverili vlastným očiam.
Ako k incidentu priblížila košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová, vodič osobného motorového vozidla pri vystúpení z vozidla pri jednom z obchodov v Rožňave pravdepodobne nezabezpečil vozidlo proti pohybu. "Vozidlo sa následne samovoľne pohlo a pomaly prešlo ulicou približne 200 metrov. Na križovatke prešlo mimo vozovku na chodník, pričom poškodilo zvislú dopravnú značku a následne narazilo do dvoch zaparkovaných vozidiel na parkovisku a zastalo na boku," približuje hovorkyňa. Na sociálnej sieti sa objavilo aj video havarovanej dodávky, pod ktorou sa nachádzajú dve autá.
Veľkým šťastím je, že sa v tom čase nenachádzali na chodníku a v autách žiadni ľudia. Podľa polície k zraneniu osôb nedošlo. "Vodičova dychová skúška bola negatívna. Vec bola policajtmi uzavretá ako škodová udalosť," uvádza Illésová a dodáva, vodičovi bola uložená bloková pokuta.