Streda29. apríl 2026, meniny má Leo, Lea, zajtra Anastázia

Kráľ Karol III. prehovoril v Kongrese: Tvrdý odkaz spojencom NATO aj jasná podpora Ukrajine!

Britský kráľ Karol III. prehovoril počas štátnej večere s prezidentom Donaldom Trumpom, prvou dámou Melaniou Trumpovou a kráľovnou Camillou v East Room Bieleho domu v utorok.
Britský kráľ Karol III. prehovoril počas štátnej večere s prezidentom Donaldom Trumpom, prvou dámou Melaniou Trumpovou a kráľovnou Camillou v East Room Bieleho domu v utorok. (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK

WASHINGTON - Partnerstvo medzi Európou a Spojenými štátmi je v súčasnosti dôležitejšie než kedykoľvek predtým, Severoatlantická aliancia musí pevne spolupracovať, povedal dnes britský kráľ Karol III. v americkom Kongrese. Počas iba druhého prejavu hlavy britskej monarchie pred oboma komorami zákonodarného zboru zároveň vyzval aj na ďalšiu podporu Ukrajiny, ktorá sa bráni ruskej agresii.

V čase, keď opoziční demokrati v Kongrese obviňujú prezidenta Donalda Trumpa zo zneužívania prezidentskej moci, hovoril kráľ aj o potrebe kontrolovať výkonnú moc. Aj v ďalších otázkach dal najavo postoje odlišné od Trumpa, keď sa vyslovil za ochranu klímy a proti tomu, aby sa štáty namiesto multilaterálnej spolupráce uzatvárali do seba.

Pripomenul aj teroristické útoky na USA z roku 2001

Kráľ vo svojom prejave porovnával súčasnosť s rokom 1991, keď v Kongrese ako prvá britská panovníčka vystúpila jeho matka, kráľovná Alžbeta II. Spojenectvo USA a Británie pretrvalo, doba sa však zmenila, povedal Karol. „V tomto nepredvídateľnom prostredí nemôže naše spojenectvo spočívať na výdobytkoch minulosti,“ vyhlásil Karol v narážke na súčasné konflikty a meniacu sa geopolitickú situáciu.

Pripomenul teroristické útoky na USA z roku 2001, ktorých obete si plánuje uctiť v stredu. Po útokoch spojenci z NATO podľa kráľa prispiechali Washingtonu na pomoc a s rozhodnosťou sa zapojili do boja proti terorizmu. „Potrebujeme rovnakú, neústupnú rozhodnosť pri obrane Ukrajiny a jej nesmierne odvážnych ľudí s cieľom zabezpečiť skutočne spravodlivý a trvalý mier,“ vyhlásil Karol, ktorý si počas prejavu niekoľkokrát vyslúžil potlesk postojačky od kongresmanov. Trump opakovane obviňoval európskych spojencov v NATO, že USA nikdy nepomohli, a zároveň v porovnaní so svojím predchodcom Joeom Bidenom obmedzil americkú vojenskú podporu Ukrajine.

Palác avizoval, že kráľova reč bude nepolitická

Buckinghamský palác pred prejavom avizoval, že kráľova reč bude nepolitická. Podľa komentátorky britskej stanice BBC však bolo vystúpenie nečakane politické a kráľ v ňom využil príležitosť postaviť sa k zásadným otázkam súčasnosti. Jednou z jeho dlhodobých tém je boj proti klimatickým zmenám, ktorých súvislosť s ľudskou činnosťou Trumpova administratíva neuznáva. „Keď hľadíme smerom k ďalším 250 rokom, musíme myslieť aj na našu spoločnú zodpovednosť za ochranu prírody, nášho najcennejšieho a nenahraditeľného majetku,“ vyhlásil kráľ. Za tieto slová mu zatlieskali prevažne demokrati, zatiaľ čo viacerí Trumpovi republikáni ich prijali mlčky.

Štvordňovú štátnu návštevu, ktorú kráľ začal v pondelok, komentátori vnímajú ako šancu využiť Trumpove sympatie k britským panovníkom a všeobecne k symbolom monarchie na nápravu aktuálne naštrbených vzťahov medzi Bielym domom a britskou vládou. Trump sa v posledných mesiacoch ostro vymedzuje voči svojim európskym spojencom v NATO vrátane Británie pre to, že sa odmietli aktívne zapojiť do vojny s Iránom vedenej USA a Izraelom. Dnes Trump počas stretnutia s Karolom a jeho manželkou Camillou v Bielom dome vyhlásil, že Američania od získania nezávislosti nikdy nemali lepších priateľov, než sú Briti, a že toto výnimočné puto pretrvá ešte dlho do budúcnosti.

Viac o téme: USANATOBritániaUkrajinaKongresKarol III.
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

ONLINE Silné slová v
ONLINE Silné slová v Bielom dome: Trump na štátnej večeri s Karolom III. povedal, že USA vojensky porazili Irán
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump.
Kancelár Merz nevie, o čom hovorí: Reagoval Trump na jeho slová o vojne v Iráne
Zahraničné
Na snímke britský kráľ
Trump pri návšteve kráľa Karola: Američania nemajú bližších priateľov než Britov
Zahraničné
Britský kráľovský pár je
Šokujúce odhalenie čítačky z pier: Trump adresoval Karolovi desivé varovanie! A nechcel s tým prestať
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Prominenti
Predstavenie nového muzikálu
Predstavenie nového muzikálu
Prominenti
Asistent trénera Slovana Tomáš Surový po domácej prehre s Nitrou: Nezvládli sme to, Nitra využila tých pár šancí čo mala
Asistent trénera Slovana Tomáš Surový po domácej prehre s Nitrou: Nezvládli sme to, Nitra využila tých pár šancí čo mala
Zoznam TV

Domáce správy

Vláda sa na výjazdovom
Vláda sa na výjazdovom rokovaní zameria na situáciu v severných regiónoch
Domáce
PREHĽAD otváracích hodín počas
PREHĽAD otváracích hodín počas májových sviatkov: Pozor, TIETO obchodné reťazce ich UPRAVILI!
Domáce
Peter Molda podáva trestné
Peter Molda podáva trestné oznámenie: Podozrenie z tunelovania štátneho podniku a pochybných poistných zmlúv
Domáce
V Bystrej otvorili unikátnu expozíciu: Tradičná drevenica priblíži kroje a príbehy Horehronia
V Bystrej otvorili unikátnu expozíciu: Tradičná drevenica priblíži kroje a príbehy Horehronia
Banská Bystrica

Zahraničné

Péter Magyar, líder opozičnej
V októbri splníme sľub o otvorení komunistických archívov, vyhlásil Magyar
Zahraničné
Vo Francúzsku zadržali podozrivého
Vo Francúzsku zadržali podozrivého v 20 rokov starom nevyriešenom prípade vraždy
Zahraničné
Britský kráľ Karol III.
Kráľ Karol III. prehovoril v Kongrese: Tvrdý odkaz spojencom NATO aj jasná podpora Ukrajine!
Zahraničné
ONLINE Silné slová v
ONLINE Silné slová v Bielom dome: Trump na štátnej večeri s Karolom III. povedal, že USA vojensky porazili Irán
Zahraničné

Prominenti

Desivá nehoda známej Slovenky:
Desivá nehoda známej Slovenky: Dopad na hlavu, vážne zranenia... Okamžite ju previezli do nemocnice!
Domáci prominenti
FOTO Karol Kotlár
Známy slovenský tanečník má dôvod na radosť: S partnerom si adoptovali rozkošného chlapčeka!
Domáci prominenti
Barbora Bobuľová
Nesmelá princezná z českej rozprávky: Je to Slovenka, ale... Teraz je slávna za hranicami!
Osobnosti
Predstavenie nového muzikálu: Nežnosti
Predstavenie nového muzikálu: Nežnosti Plevčíka s frajerkou a... Slovenský herec ukázal dcérku!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Modré hodiny začali tikať:
Modré hodiny začali tikať: Máme len pár minút na záchranu sveta, kým lietadlo SÚDNEHO DŇA nevzlietne!
Zaujímavosti
Koniec mýtov a trápenia:
Koniec mýtov a trápenia: Expert odhalil PRESNÉ ČÍSLO, ktoré ženy považujú za IDEÁLNE!
Zaujímavosti
KVÍZ: 10 otázok, ktoré
KVÍZ: 10 otázok, ktoré odhalia, či poznáte skryté karcinogény vo vašom živote
vysetrenie.sk
NAJKRATŠIE manželstvo v dejinách
NAJKRATŠIE manželstvo v dejinách Texasu? Rozvod hneď na druhý deň ráno: Neuveríte, čo ho k tomu viedlo!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Bývalý slovenský hokejový reprezentant
VIDEO Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Domáce
Rakúsko mení turizmus (Zdroj:
Rakúsko mení turizmus: Aj Slováci už podľahli týmto unikátnym zážitkom!
hashtag.sk
FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Domáce
Uvažujete nad zmenou banky
Účet v banke tri roky bez poplatku a 150 eur k tomu? Poradíme vám, kde to môžete získať
Domáce

Ekonomika

QR platby sa stávajú definitívne realitou: Ako po 1. máji zaplatíte? Pozrite si komplexný návod, ako na to! (poradňa)
QR platby sa stávajú definitívne realitou: Ako po 1. máji zaplatíte? Pozrite si komplexný návod, ako na to! (poradňa)
Po falošných PN-kách prichádzajú na rad dôchodky: Štát avizuje kontroly, zamerať sa chce na podvodníkov!
Po falošných PN-kách prichádzajú na rad dôchodky: Štát avizuje kontroly, zamerať sa chce na podvodníkov!
Koľko stojíte firmu, keď vám príde 1650 eur? Odpoveď ukazuje tvrdú realitu slovenských miezd!
Koľko stojíte firmu, keď vám príde 1650 eur? Odpoveď ukazuje tvrdú realitu slovenských miezd!
Slovenský paradox? Po návrate
Slovenský paradox? Po návrate "lacnej" ruskej ropy tankujeme opäť najdrahšie v regióne, upozorňuje Hnutie Slovensko!

Šport

Žiadne taktizovanie: Strhujúci šláger PSG s Bayernom priniesol historickú gólovú prestrelku
Žiadne taktizovanie: Strhujúci šláger PSG s Bayernom priniesol historickú gólovú prestrelku
Liga majstrov
FOTO Zábermi v plavkách dostala fanúšikov do varu: Bývalá tenisová hviezda ukázala telo bohyne
FOTO Zábermi v plavkách dostala fanúšikov do varu: Bývalá tenisová hviezda ukázala telo bohyne
WTA
Po konci v Košiciach si našiel ďalšie pôsobisko: Slovenský a fínsky majster mieri na novú adresu
Po konci v Košiciach si našiel ďalšie pôsobisko: Slovenský a fínsky majster mieri na novú adresu
Tipsport ELH
Petardy, hádzanie fliaš a obkľúčenie autobusu: Slovenská hviezda naplno pocítila horúcu krv Balkánu
Petardy, hádzanie fliaš a obkľúčenie autobusu: Slovenská hviezda naplno pocítila horúcu krv Balkánu
Basketbal

Auto-moto

FOTO + VIDEO: BMW radu 7 - dôsledný facelift ovplyvnení technikou Neue Klasse
FOTO + VIDEO: BMW radu 7 - dôsledný facelift ovplyvnení technikou Neue Klasse
Predstavujeme
Správa o nehode: Ako postupovať pri dopravnej nehode
Správa o nehode: Ako postupovať pri dopravnej nehode
Správy
Volkswagen ID.3 Neo - neoblomne elektrický, neoblomne Volkswagen
Volkswagen ID.3 Neo - neoblomne elektrický, neoblomne Volkswagen
Predstavujeme
Nová kompa cez Váh medzi Vlčanmi a Selicami je už vo výrobe
Nová kompa cez Váh medzi Vlčanmi a Selicami je už vo výrobe
Doprava

Kariéra a motivácia

Vzdelávanie bez výčitiek: Ako rásť v obore, keď máte na všetko len 10 minút denne
Vzdelávanie bez výčitiek: Ako rásť v obore, keď máte na všetko len 10 minút denne
Kurzy a štúdium
Cítite sa v práci ako podvodník? Možno trpíte syndrómom impostora
Cítite sa v práci ako podvodník? Možno trpíte syndrómom impostora
Motivácia a produktivita
Digitálna únava očí: 5 tipov, ako si uľaviť od „kancelárskeho syndrómu“
Digitálna únava očí: 5 tipov, ako si uľaviť od „kancelárskeho syndrómu“
Pracovné prostredie
Kariéra, rodina a vy: Nájdite svoj balans na konferencii Deň matiek
Kariéra, rodina a vy: Nájdite svoj balans na konferencii Deň matiek
Networking

Varenie a recepty

Francúzsky trik na to najšťavnatejšie kura. Stačí pridať ocot a med a výsledok vás dostane.
Francúzsky trik na to najšťavnatejšie kura. Stačí pridať ocot a med a výsledok vás dostane.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Trhané kuracie mäso v domácej BBQ omáčke: zabudnite na omáčku z obchodu!
Trhané kuracie mäso v domácej BBQ omáčke: zabudnite na omáčku z obchodu!
Kuracie prsia
Chutí lepšie ako z cukrárne! Tento koláč s čokoládou si zamiluješ
Chutí lepšie ako z cukrárne! Tento koláč s čokoládou si zamiluješ
Koláče a torty

Technológie

Ukrajinci našli nový spôsob, ako loviť ruské Shahedy. Starý An-28 dostal k guľometu aj vlastné interceptor drony
Ukrajinci našli nový spôsob, ako loviť ruské Shahedy. Starý An-28 dostal k guľometu aj vlastné interceptor drony
Armádne technológie
Vystavenie pesticídom vedci spojili so 150 % vyšším rizikom rakoviny. Nová štúdia ukazuje, čo môžu robiť s bunkami
Vystavenie pesticídom vedci spojili so 150 % vyšším rizikom rakoviny. Nová štúdia ukazuje, čo môžu robiť s bunkami
Veda a výskum
NASA bojuje o život sondy Voyager 1. Legendárnemu stroju, ktorý je vzdialený 25 miliárd kilometrov, dochádza energia
NASA bojuje o život sondy Voyager 1. Legendárnemu stroju, ktorý je vzdialený 25 miliárd kilometrov, dochádza energia
Vesmír
Rusko nasadilo na Ukrajine novú strelu S-71K Kovyor. Nie je najmodernejšia, no nebezpečná môže byť práve svojou jednoduchosťou
Rusko nasadilo na Ukrajine novú strelu S-71K Kovyor. Nie je najmodernejšia, no nebezpečná môže byť práve svojou jednoduchosťou
Armádne technológie

Bývanie

Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Pozrite, aký perfektný domov je z neho dnes!
Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Pozrite, aký perfektný domov je z neho dnes!
Podľahli ste trendu bielych obývačiek a teraz pôsobí nudne? 8 tipov, ktorými ju zmeníte na príťažlivé a útulné miesto
Podľahli ste trendu bielych obývačiek a teraz pôsobí nudne? 8 tipov, ktorými ju zmeníte na príťažlivé a útulné miesto
Je to bežný rodinný dom, no skrýva v sebe jedno prekvapenie. Suterén tu má nečakaný dizajn aj miesto perfektné na relax
Je to bežný rodinný dom, no skrýva v sebe jedno prekvapenie. Suterén tu má nečakaný dizajn aj miesto perfektné na relax
Mal by byť nenápadný, prístupný a dosť tichý na rozhovory. Toto by ste mali vedieť, kým kúpite integrovaný digestor
Mal by byť nenápadný, prístupný a dosť tichý na rozhovory. Toto by ste mali vedieť, kým kúpite integrovaný digestor

Pre kutilov

Vyzerá vaša zámková dlažba po zime zle? 6 krokov, ako ju vyčistiť profesionálne a bez poškodenia
Vyzerá vaša zámková dlažba po zime zle? 6 krokov, ako ju vyčistiť profesionálne a bez poškodenia
Údržba a opravy
Krásne popínavé trvalky, s ktorými nie je cez sezónu veľa práce navyše
Krásne popínavé trvalky, s ktorými nie je cez sezónu veľa práce navyše
Okrasná záhrada
Zasadili ste paradajky príliš skoro? 5 spôsobov, ako ich zachrániť pred nočným mrazom
Zasadili ste paradajky príliš skoro? 5 spôsobov, ako ich zachrániť pred nočným mrazom
Záhrada
Opäť nízke nočné teploty? Pri zakrývaní rastlín pozor na tieto časté chyby
Opäť nízke nočné teploty? Pri zakrývaní rastlín pozor na tieto časté chyby
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Prichádza silný moment: Počas týchto dní sa rozhodne o vašej budúcnosti, pre tieto znamenia začína nová kapitola
Zábava
Prichádza silný moment: Počas týchto dní sa rozhodne o vašej budúcnosti, pre tieto znamenia začína nová kapitola
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
PREHĽAD otváracích hodín počas
Domáce
PREHĽAD otváracích hodín počas májových sviatkov: Pozor, TIETO obchodné reťazce ich UPRAVILI!
ONLINE Silné slová v
Zahraničné
ONLINE Silné slová v Bielom dome: Trump na štátnej večeri s Karolom III. povedal, že USA vojensky porazili Irán
MIMORIADNY ONLINE Putin obvinil
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Putin obvinil Ukrajinu z útokov na civilné ciele: Kyjev tým podľa neho nič nezmení
Na snímke, ktorú zverejnila
Zahraničné
Príšerné tvrdenie tajných služieb: Ruskí vojaci mali jesť ľudí! V armáde prekvitá kanibalizmus

Ďalšie zo Zoznamu