Kráľ Karol III. prehovoril v Kongrese: Tvrdý odkaz spojencom NATO aj jasná podpora Ukrajine!

WASHINGTON - Partnerstvo medzi Európou a Spojenými štátmi je v súčasnosti dôležitejšie než kedykoľvek predtým, Severoatlantická aliancia musí pevne spolupracovať, povedal dnes britský kráľ Karol III. v americkom Kongrese. Počas iba druhého prejavu hlavy britskej monarchie pred oboma komorami zákonodarného zboru zároveň vyzval aj na ďalšiu podporu Ukrajiny, ktorá sa bráni ruskej agresii.
V čase, keď opoziční demokrati v Kongrese obviňujú prezidenta Donalda Trumpa zo zneužívania prezidentskej moci, hovoril kráľ aj o potrebe kontrolovať výkonnú moc. Aj v ďalších otázkach dal najavo postoje odlišné od Trumpa, keď sa vyslovil za ochranu klímy a proti tomu, aby sa štáty namiesto multilaterálnej spolupráce uzatvárali do seba.
Kráľ vo svojom prejave porovnával súčasnosť s rokom 1991, keď v Kongrese ako prvá britská panovníčka vystúpila jeho matka, kráľovná Alžbeta II. Spojenectvo USA a Británie pretrvalo, doba sa však zmenila, povedal Karol. „V tomto nepredvídateľnom prostredí nemôže naše spojenectvo spočívať na výdobytkoch minulosti,“ vyhlásil Karol v narážke na súčasné konflikty a meniacu sa geopolitickú situáciu.
Pripomenul teroristické útoky na USA z roku 2001, ktorých obete si plánuje uctiť v stredu. Po útokoch spojenci z NATO podľa kráľa prispiechali Washingtonu na pomoc a s rozhodnosťou sa zapojili do boja proti terorizmu. „Potrebujeme rovnakú, neústupnú rozhodnosť pri obrane Ukrajiny a jej nesmierne odvážnych ľudí s cieľom zabezpečiť skutočne spravodlivý a trvalý mier,“ vyhlásil Karol, ktorý si počas prejavu niekoľkokrát vyslúžil potlesk postojačky od kongresmanov. Trump opakovane obviňoval európskych spojencov v NATO, že USA nikdy nepomohli, a zároveň v porovnaní so svojím predchodcom Joeom Bidenom obmedzil americkú vojenskú podporu Ukrajine.
Buckinghamský palác pred prejavom avizoval, že kráľova reč bude nepolitická. Podľa komentátorky britskej stanice BBC však bolo vystúpenie nečakane politické a kráľ v ňom využil príležitosť postaviť sa k zásadným otázkam súčasnosti. Jednou z jeho dlhodobých tém je boj proti klimatickým zmenám, ktorých súvislosť s ľudskou činnosťou Trumpova administratíva neuznáva. „Keď hľadíme smerom k ďalším 250 rokom, musíme myslieť aj na našu spoločnú zodpovednosť za ochranu prírody, nášho najcennejšieho a nenahraditeľného majetku,“ vyhlásil kráľ. Za tieto slová mu zatlieskali prevažne demokrati, zatiaľ čo viacerí Trumpovi republikáni ich prijali mlčky.
Štvordňovú štátnu návštevu, ktorú kráľ začal v pondelok, komentátori vnímajú ako šancu využiť Trumpove sympatie k britským panovníkom a všeobecne k symbolom monarchie na nápravu aktuálne naštrbených vzťahov medzi Bielym domom a britskou vládou. Trump sa v posledných mesiacoch ostro vymedzuje voči svojim európskym spojencom v NATO vrátane Británie pre to, že sa odmietli aktívne zapojiť do vojny s Iránom vedenej USA a Izraelom. Dnes Trump počas stretnutia s Karolom a jeho manželkou Camillou v Bielom dome vyhlásil, že Američania od získania nezávislosti nikdy nemali lepších priateľov, než sú Briti, a že toto výnimočné puto pretrvá ešte dlho do budúcnosti.