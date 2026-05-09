Škandál EÚ: Takto plytvá našimi peniazmi! Poslala desiatky miliónov druhej najbohatšej rodine na svete

BRUSEL - Kráľovská rodina zo Spojených arabských emirátov mala podľa medzinárodného vyšetrovania získať z európskych poľnohospodárskych dotácií viac ako 71 miliónov eur. Kritici tvrdia, že peniaze určené farmárom končia v rukách jednej z najbohatších dynastií sveta.
Rozsiahle vyšetrovanie odhalilo, že firmy napojené na vládnucu rodinu Ál Nahján zo Spojených arabských emirátov čerpali desiatky miliónov eur z poľnohospodárskych fondov Európskej únie. Informovali o tom investigatívny projekt DeSmog a britský denník The Guardian.
Podľa zistení vyšetrovania získali spoločnosti kontrolované emirátmi za šesť rokov viac než 71 miliónov eur na pôdu v Rumunsku, Taliansku a Španielsku.
Rodina Ál Nahján patrí podľa rebríčkov medzi najbohatšie dynastie planéty. Jej majetok sa odhaduje na viac ako 320 miliárd dolárov a stojí najmä na obrovských ropných rezervách Emirátov.
Obrovské dotácie pre veľkých hráčov
Peniaze pochádzajú zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, známej pod skratkou CAP. Tento systém každoročne rozdeľuje približne 54 miliárd eur a tvorí asi tretinu celého rozpočtu Európskej únie.
Vyšetrovatelia analyzovali tisíce príjemcov dotácií v rokoch 2019 až 2024. Zamerali sa pritom na viac než stovku platieb smerujúcich do siete spoločností prepojených s rodinou Ál Nahján a štátnym investičným fondom ADQ.
Najväčšiu časť podpory získala rumunská spoločnosť Agricost. Tá vlastní najväčšiu samostatnú farmu v celej Európskej únii s rozlohou približne 57-tisíc hektárov.
Jedna farma dostala násobne viac než bežní farmári
Len počas roku 2024 získal Agricost podľa zistení približne 10,5 milióna eur priamych platieb. Vyšetrovanie upozorňuje, že ide o sumu viac než 1600-násobne vyššiu, než akú priemerne dostáva bežná farma v Európskej únii.
Kritici upozorňujú, že systém tak vo veľkej miere zvýhodňuje obrovské agroholdingy a zahraničných investorov pred menšími európskymi farmármi.
Európske peniaze pomáhajú zásobovať Perzský záliv
Vyšetrovanie zároveň poukazuje na to, že produkcia z fariem v Rumunsku či Španielsku nesmeruje primárne na európsky trh.
Farmy pestujú najmä lucernu siatu a ďalšie krmoviny, ktoré sa následne vyvážajú do krajín Perzského zálivu. Spojené arabské emiráty totiž pre púštne podmienky dovážajú až približne 90 percent potravín.
Aktivisti zároveň kritizujú, že značná časť eurofondov môže končiť v rukách režimu, ktorý je dlhodobo obviňovaný z porušovania ľudských práv a represálií voči aktivistom.
Europoslanec hovorí o škandále
Rakúsky europoslanec Thomas Waitz označil celý prípad za „škandál odohrávajúci sa priamo pred očami verejnosti“.
„99 percent skutočných európskych farmárov dostáva menej než 100-tisíc eur dotácií. Tieto peniaze nikdy nemali smerovať fosílnym dynastiám, ale podporovať európskych poľnohospodárov,“ vyhlásil.
Brusel chystá zmeny
Európska komisia už navrhla reformu systému dotácií na roky 2028 až 2034. Nové pravidlá by mohli obmedziť maximálnu výšku podpory na 100-tisíc eur ročne pre jedného farmára.
Cieľom zmien má byť presmerovanie väčšej časti peňazí k menším hospodárstvam namiesto veľkých pozemkových skupín a investorov napojených na autoritárske režimy.
Vyšetrovatelia zároveň upozorňujú, že zistené údaje môžu predstavovať iba časť celkového rozsahu. Dôvodom je nízka transparentnosť vlastníckych štruktúr v Spojených arabských emirátoch a neúplné údaje o konečných vlastníkoch firiem.