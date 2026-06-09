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Koniec lacným nákupom z Číny? Nový poplatok na každú položku príde už o pár týždňov: TAKTO sa bude účtovať!

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Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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BRATISLAVA - Koniec lacným nákupom z Číny? Slováci, ktorí z obľubou objednávajú tovar z platforiem ako Aliexpress, Temu či Shein, sa už o pár týždňov dočkajú nepríjemnej novinky - nové paušálne clo vo výške 3 eurá za každú položku v zásielke z krajín mimo Európskej únie. Ide o reakciu na masívny nárast lacných balíkov z mimoeurópskych e-shopov, ktoré zahlcujú colné procesy a dlhodobo deformujú trh. Zmena sa dotkne prakticky každého, kto nakupuje v zahraničných e-shopoch.

Od 1. júla 2026 začínajú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. „Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý je predávaný na diaľku,“ približuje hovorca Finančnej správy (FS) Daniel Kováč. Vysvetľuje, že „položka“ predstavuje jeden alebo viac tovarov v zásielke, ktoré majú rovnaký kód tovaru podľa Colného sadzobníka, rovnaký opis a rovnaký pôvod. Zmena sa dotkne všetkých zákazníkov nakupujúcich v zahraničných e-shopoch, najmä na populárnych ázijských platformách.

Koniec lacným nákupom z
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 (Zdroj: Getty Images)

„Nové dočasné clo vo výške 3 eurá je reakciou Európskej únie na prudký nárast lacných zásielok z tretích krajín, ktoré výrazne zaťažujú colné procesy,“ uviedol hovorca. Dodáva, že toto opatrenie bude platiť do zavedenia nového európskeho colného dátového centra v roku 2028, ktoré umožní komplexnejší a modernejší colný dohľad nad tovarom vstupujúcim do EÚ.

Finančná správa zverejnila dva príklady, na ktorých vysvetlila, ako sa budú počítať nové poplatky. 

1. Ak si zákazník objedná tri rovnaké tričká v jednej zásielke s hodnotou 9 eur, aké clo zaplatí?

V tomto prípade ide podľa FS stále o jednu položku, pretože všetky tričká majú rovnaké zatriedenie, rovnaký opis aj rovnaký pôvod. Počet kusov nehrá úlohu — rozhodujúce je, že ide o rovnaký typ tovaru.

Paušálne clo sa vypočíta ako 1 položka x 3 eurá = 3 eurá.

  • Hodnota zásielky: 9 eurá
  • Celková suma na úhradu: 12 eur

2. Ak si zákazník objedná tričko a pár ponožiek v jednej zásielke s celkovou hodnotou 8 eur, aké clo zaplatí?

Finančná správa poukazuje, že v tomto prípade ide o dve položky, pretože tričko a ponožky majú odlišné nomenklatúrne zatriedenie. Aj keď môžu mať rovnaký pôvod, napríkla oboje s pôvodom v Číne, colné predpisy ich posudzujú ako dva rôzne druhy tovaru.

Paušálne clo sa vypočíta ako 2 položky × 3 eurá = 6 eur.

  • Hodnota zásielky: 8 eur
  • Celková suma na úhradu: 14 eur
Viac o téme: CloFinančná správaObjednávky z Číny
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