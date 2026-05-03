Premiér Fico odcestuje do Jerevanu: Na samite sa stretne aj so Zelenským

BRATISLAVA - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) odcestuje v pondelok (4. 5.) v skorých ranných hodinách do arménskeho Jerevanu, kde sa zúčastní na zasadnutí Európskeho politického spoločenstva (EPC). Počas samitu sa stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Informoval o tom tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.
„Lídri z celého európskeho kontinentu sa v Arménsku stretnú v poradí už na ôsmom samite EPC, ktorého témou je Budovanie budúcnosti - Jednota a stabilita v Európe,“ priblížil ÚV.
Cieľom EPC je podľa tlačového odboru vytvárať priestor na politický dialóg a spoluprácu na európskom kontinente. Prvý samit sa uskutočnil v roku 2022 v Prahe za účasti 44 európskych krajín, siedme stretnutie sa konalo v októbri 2025 v Dánsku.