Hizballáh ako Angry Birds? Drsná satira rozzúrila ozbrojencov a vyvolala v Libanone náboženský konflikt

Ilustračný obrázok
(Zdroj: X/SafaaAlNuaimi, Getty Images)
BEJRÚT - Libanonské proiránske hnutie Hizballáh sa počas víkendu ostro ohradilo proti videu, ktoré odvysielala jedna z libanonských televízií a v ktorom sú jeho príslušníci zobrazení ako postavy z mobilnej hry Angry Birds. Informovala o tom agentúra AFP.

Video zverejnila v piatok na sociálnej sieti X televízia LBCI. Zobrazuje bojovníkov Hizballáhu vrátane ich vodcu Naíma Kásima ako vtáky z hry Angry Birds. Niektorí z bojovníkov sú vyobrazení s vestami samovražedných atentátnikov a prakmi, zatiaľ čo izraelskú armádu predstavujú zelené prasiatka vykonávajúce útoky alebo pilotujúce drony v tvare prasiat. Hizballáh reagoval vyhlásením, že video obsahuje „urážlivé a lacné nadávky, ktoré znižujú politickú diskusiu na odpornú úroveň“. Hnutie zároveň vyzvalo svojich podporovateľov, aby sa nenechali „zatiahnuť“ do kontroverzie, ktorú podľa neho „organizujú nepriatelia hnutia odporu“.

Televíziu LBCI v 80. rokoch založila kresťanská strana Libanonské sily (LF), ktorá je odporcom hnutia Hizballáh. Televízia sa však neskôr od tejto politickej strany dištancovala a snaží sa vystupovať ako nezávislé médium. Stúpenci Hizballáhu, pobúrení najmä zosmiešnením Kásima, ktorý je zároveň popredným šiitským duchovným, na satirické video reagovali zverejňovaním znevažujúcich obrázkov maronitského patriarchu kardinála Bišára Butrusa Ráía, čo malo za následok kritické reakcie aj zo strany politických predstaviteľov.

Libanonský prezident Džúzíf Awn vo vyhlásení „odsúdil akékoľvek útoky na predstaviteľov kresťanských a moslimských náboženských komunít, ako aj na duchovné osobnosti v Libanone“. Zároveň vyzval občanov, aby sa zdržali osobných urážok, najmä vzhľadom na okolnosti, ktorým krajina v súčasnosti čelí a ktoré si vyžadujú celonárodnú solidaritu. Predseda libanonského parlamentu a spojenec Hizballáhu Nabí Barrí odsúdil „kampane urážok a útoky na náboženské a národné symboly bez ohľadu na ich zdroj alebo formu, či už v médiách alebo online“.

Výzva k maximálnej obozretnosti

Libanonský premiér Nawáf Salám vyzval občanov, aby „preukázali maximálnu obozretnosť, odmietli nenávistné prejavy a zabránili tak tomu, aby bola krajina vtiahnutá do ničivého rozvratu“. Napriek relatívnej slobode prejavu v Libanone - v porovnaní s inými arabskými krajinami - sú tamojšie médiá, umelci a komici opakovane terčom kritiky, ak sa ich tvorba dotkne politických alebo náboženských predstaviteľov, doplnila AFP.

Libanon bol vtiahnutý do vojny na Blízkom východe 2. marca, keď Hizballáh začal odstreľovať raketami Izrael, aby pomstil zabitie iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý zahynul 28. februára - v prvý deň americko-izraelských leteckých úderov na Irán. Prímerie medzi Izraelom a Libanonom začalo platiť 17. apríla a pôvodne malo na základe dohody už vypršať, ale prezident USA Donald Trump 23. apríla oznámil, že bude predĺžené o tri týždne. Libanonské ministerstvo zdravotníctva v sobotu popoludní oznámilo, že od obnovenia bojov 2. marca bolo v Libanone v dôsledku izraelských útokov zabitých najmenej 2659 ľudí a ďalších 8183 utrpelo zranenia.

Autogramiáda hokejistov po zisku striebra z hokejových MS hráčov do 18 rokov v Trenčíne a Bratislave
Vodný slalom: Jakub Grigar o svojich jazdách na kvalifikácii do reprezentácie
Diana Hágerová ešte nepovedala o rozchode všetko: Čaká nás dlhá cesta! Toto bude najťažšie...
AKTUÁLNE Generálny prokurátor Maroš Žilinka skončil v nemocnici: Podozrenie na infarkt!
Koalícia plánuje zásadný krok: Fico o spoločnom postupe v jesenných voľbách aj nových ekonomických opatreniach
Dráma na ceste: Spolujazdkyňu z motocykla vo vážnom stave transportoval vrtuľník
Viaceré parkoviská v Košiciach dočasne odstavujú, pripravte sa na zmeny pri platbe
