Hizballáh hrozí zmarením rokovaní: Napätie medzi Izraelom a Libanonom napriek prímeriu rastie

BEJRÚT - Libanonské proiránske hnutie Hizballáh je schopné „zmariť“ ciele priamych rokovaní medzi Izraelom a Libanonom, upozornil poslanec libanonského parlamentu za hnutie Hizballáh Hasan Fadlalláh. Dodal, že rokovania s Izraelom podľa neho len „prehlbujú rozpory“ v Libanone. V nedeľu o tom informovala agentúra AFP.
Odmietnutie rokovaní
„Tieto rokovania so všetkými ich dôsledkami sa nás netýkajú. Nebudeme ich realizovať a nedovolíme im uspieť,“ varoval Fadlalláh, ktorého citovala agentúra NNA.„Máme slobodný ľud a neochvejný hnutie odporu schopné zmariť všetky ciele týchto rokovaní, ktoré prehlbujú ostré rozdelenie v krajine medzi frakciami nášho ľudu a v rámci samotného štátu,“ povedal Fadlalláh.
Zároveň vyhlásil, že Hizballáh „nepotrebuje povolenie“ na obranu proti izraelskej agresii na juhu Libanonu. Podľa poslanca je proiránske hnutie „nevyhnutnou voľbou na oslobodenie územia, obranu obyvateľstva a ochranu Libanonu.“
Hizballáh podľa Fadlalláha nepripustí „návrat k situácii pred 2. marcom“, teda pred vypuknutím konfliktu medzi Izraelom a milíciami Hizballáhu. Fadlalláh zároveň zopakoval, že kritici obviňujúci Hizballáh zo „zatiahnutia Libanonu do vojny bez konzultácie“ s občanmi či vedením štátu ignorujú opakované izraelské útoky na Libanon v posledných mesiacoch.
Spor o rokovania
Denník Le Monde uviedol, že libanonský štát začal s Izraelom sériu priamych rokovaní, ktoré Hizballáh odmieta s tvrdením, že sa ho „nijako netýkajú“. Fadlalláh v nedeľu zdôraznil, že „akákoľvek nová dohoda, ktorá bude uzavretá, musí zaručiť, že Libanon nebude žiadnym spôsobom napadnutý“. Spojené štáty oznámili dohodu o začatí priamych rozhovorov medzi Libanonom a Izraelom po stretnutí svojich veľvyslancov vo Washingtone 14. apríla.
Predĺžené prímerie
Prímerie medzi Izraelom a Libanonom začalo platiť 17. apríla a pôvodne malo na základe dohody už vypršať, ale prezident USA Donald Trump 23. apríla oznámil, že bude predĺžené o tri týždne, teda do polovice mája.
Napriek tomu, že ide o prvé priame rokovania medzi týmito krajinami za posledné desaťročia, ich vzťahy zostávajú napäté. Izrael a Libanon nemajú oficiálne diplomatické vzťahy a od vzniku židovského štátu sú formálne v stave trvalého konfliktu.
Libanonská vláda však dúfa, že rokovania by mohli viesť k trvalému ukončeniu vojny, ktorá sa zintenzívnila po tom, čo Hizballáh začal 2. marca raketové útoky na Izrael. Tieto útoky boli reakciou na americko-izraelské nálety na Irán z konca februára, pri ktorých zahynul iránsky najvyšší duchovný vodca Alí Chameneí.