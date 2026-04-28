Kim šokuje svet: Vojakov, ktorí si vzali život namiesto zajatia, označil za hrdinov

PCHJONGJANG - Severokórejský vodca Kim Čong-un v pondelok vyzdvihol vojakov, ktorí v bojoch proti ukrajinským jednotkám v ruskej Kurskej oblasti spáchali samovraždu miesto toho, aby sa vzdali. Informuje o tom agentúra Reuters.
Ťažké straty
Severná Kórea podľa odhadov vyslala do Kurskej oblasti približne 14.000 vojakov. Juhokórejskí, ukrajinskí a západní predstavitelia uvádzajú, že v bojoch utrpeli ťažké straty. Padnúť v nich mohlo aj viac než 6000 severokórejských vojakov.
Mnohí z nich sa pri možnosti zajatia rozhodli radšej pre samovraždu. Kim ich pri príležitosti slávnostného dokončenia pamätníka na počesť padlých severokórejských vojakov označil za hrdinov, napísala v pondelok severokórejská tlačová agentúra KCNA.
Kim ich chváli
„Nie sú to len hrdinovia, ktorí sa bez váhania vydali cestou sebazničenia a samovraždy, aby bránili veľkú česť, ale aj tí, ktorí padli pri útoku na frontoch útočných bitiek,“ uviedol vodca. Za patriotov označil aj preživších vojakov.
„Tí, ktorí sa zvíjali od frustrácie z toho, že si nesplnia svoju vojenskú povinnosť, miesto toho, aby trpeli agóniou svojich tiel trhaných nábojmi a granátmi - aj ich možno nazvať vernými bojovníkmi a vlastencami strany,“ dodal.