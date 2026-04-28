Reforma verejnej správy na stole: Samosprávy žiadajú odbornú diskusiu, štát má konať

BRATISLAVA - O reforme verejnej správy musí prebehnúť odborná diskusia samosprávnych združení aj v spolupráci so štátom. Konštatuje to Únia miest Slovenska (ÚMS), ktorá deklaruje, že je na odbornú a konštruktívnu spoluprácu pripravená. Snem únie, ktorý sa konal v pondelok (27. 4.) v Trenčíne, síce zobral pozičný dokument Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) na vedomie, zdôraznil však, že je v rozpore s oficiálnymi pozičnými dokumentmi únie. Informovala o tom hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.
Odborná diskusia nutná
„Považujeme za nevyhnutné, aby o návrhoch, ktoré sa týkajú budúcnosti verejnej správy, postavenia miest, kompetencií a financovania samospráv, prebehla v prvom rade odborná diskusia expertov ÚMS, SK8 a ZMOS aj v spolupráci so štátom,“ skonštatovala Piršelová.
Pripomenula, že únia dlhodobo presadzuje komplexnú reformu verejnej správy. Tá musí byť postavená na dátach, jasnom rozdelení kompetencií, férovom financovaní a rešpekte k úlohe miest ako prirodzených centier služieb, rozvoja a každodenného života obyvateľov. Samosprávne združenia svoje pozičné dokumenty predložili, na rade je teraz štát, aby sa do diskusie zapojil, ujal sa svojich povinností, využil svoje analytické a odborné kapacity a predložil samosprávam svoje návrhy. „Ak má byť reforma verejnej správy kvalitne pripravená, dôveryhodná a funkčná, musí vzniknúť v otvorenej odbornej diskusii a so zohľadnením schválených pozícií všetkých samosprávnych združení a štátu,“ odkázala Piršelová.
Pripravení rokovať
Predseda ZMOS Jozef Božik v reakcii opätovne deklaroval, že tak, ako avizovali, sú pripravení rokovať. Spoločné stretnutie by mohlo byť pravdepodobne v máji. Zároveň však poznamenal, že tak, ako únia má iný pohľad na ich pozičný dokument, platí to aj opačne, teda ZMOS zatiaľ nesúhlasí s dokumentom ÚMS. Pripomenul tiež, že zastupujú a zohľadňujú požiadavky väčšieho množstva samospráv. aj viac samospráv.
Rozdielne názory
„Chcem zdôrazniť, že, rozpory medzi Úniou miest Slovenska a ZMOS v minulosti niektoré boli, v niektorých veciach sa vieme zhodnúť. Ale rešpektujem právo na ich názor, náš názor je iný,“ skonštatoval Božik.
Zhodnúť sa samosprávne združenia vedia napríklad pri práve na veto, ktorý reflektuje aj únia. Naopak, nezhodujú sa napríklad v oblasti reformy financovania samosprávy, čo je však podľa neho spôsobené aj tým, že ÚMS nespolupracuje s obcami, pričom ZMOS ich má „v portfóliu“. Vyzdvihuje tiež centrá zdieľaných služieb, ktoré by mali byť podľa združenia v novom programovacom období ako súčasť reformy a modernizácie územnej samosprávy.
ZMOS a SK8 predstavili v marci pozičný dokument s názvom Územná samospráva ako stabilný a silný partner štátu. Predstavili v ňom spoločné požiadavky k potrebnej reforme verejnej správy. Zhodli sa na princípoch a krokoch nevyhnutných na modernizáciu a efektívnejšie fungovanie služieb občanom. Medziiným požadujú napríklad aj právo veta. Avizovali, že na rokovanie oslovia predstaviteľov štátu, aby našli prieniky a začali prípravu samotnej reformy.