Nepríjemný šok pre klientov slovenskej banky: Odstávka sa poriadne natiahla, klienti hlásia nefunkčné služby

BRATISLAVA – Klienti jednej z najväčších bánk na Slovensku si dnes ráno poriadne vydýchli, no predčasne. ČSOB síce vopred avizovala technickú odstávku, aby bolo ich bankovníctvo „ešte viac smart“, no realita po jej skončení je pre mnohých studenou sprchou. Hoci mali byť služby dostupné už od siedmej hodiny ráno, mobilná aplikácia a internetbanking stále štrajkujú. Ľudia sa tak nevedia dostať k svojim účtom ani zadať dôležité platby.
Banka ČSOB naplánovala údržbu svojich systémov na noc z pondelka na utorok (28. apríla). Podľa oficiálneho oznamu malo byť online bankovníctvo nedostupné od 00:15 do 07:00 ráno. Inštitúcia argumentovala snahou o modernizáciu služieb, pričom ubezpečovala, že výbery z bankomatov a platby kartami v obchodoch zostanú nedotknuté.
Najväčšie prekvapenie však prišlo krátko po siedmej hodine. Napriek tomu, že v tom čase už mali systémy naplno fungovať, klienti sa pri pokuse o prihlásenie do aplikácie stretávajú s chybovými hláškami alebo bielymi obrazovkami. Upozornil na to portál Živé.
Pre klientov ČSOB nejde o prvú skúšku trpezlivosti v tomto mesiaci. Banka realizovala odstávky služieb už 12. apríla a naposledy dokonca počas uplynulého víkendu. Opakujúce sa technické obmedzenia vyvolávajú medzi užívateľmi vlnu nespokojnosti, najmä ak sa plánované práce natiahnu do bežných pracovných hodín, kedy potrebujú spravovať svoje financie najviac.