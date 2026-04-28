REKORDNÁ životná úroveň u našich susedov! Takmer 40 % Poliakov žije v blahobyte a nemusí šetriť

VARŠAVA - Podiel Poliakov, ktorí deklarujú finančnú pohodu a môžu si dovoliť viac bez výrazného šetrenia, dosiahol podľa prieskumu 39 % a je najvyšší v histórii meraní Centra pre výskum verejnej mienky (CBOS). Informuje o tom varšavský spravodajca podľa agentúry PAP.

Podľa prieskumu 49 % respondentov hodnotí svoju životnú úroveň ako priemernú a príjmy postačujú na bežné potreby, no na väčšie výdavky musia šetriť. Ďalších 32 % uvádza, že žije dobre a nemusia výrazne obmedzovať svoje výdavky, pričom 7 % si môže dovoliť aj určitý luxus. Na opačnom konci spektra stojí 11 % opýtaných, ktorí označujú svoju situáciu za skromnú, a 1 % ju považuje za veľmi zlú.

Výsledky naznačujú zlepšenie oproti obdobiu pandémie a vysokej inflácie. Od roku 2024 sa subjektívne hodnotenie materiálnej situácie zlepšuje a aktuálne hodnoty prekonali aj predpandemické úrovne, pričom prevyšujú aj minuloročný rekord. Zlepšili sa aj očakávania do budúcnosti. Bez obáv o svoju finančnú situáciu je 34 % respondentov, čo je viac než rok predtým. Obavy z chudoby uvádza 23 % opýtaných, zatiaľ čo 40 % síce chudobu neočakáva, no pripúšťa možné zhoršenie situácie.

Najpozitívnejšie hodnotia svoju situáciu mladí ľudia, osoby s vysokoškolským vzdelaním a obyvatelia veľkých miest. Lepšie výsledky vykazujú aj viacčlenné domácnosti, študenti a odborní pracovníci. Horšie hodnotenia uvádzajú starší ľudia, dôchodcovia, poľnohospodári a jednočlenné domácnosti. Prieskum sa uskutočnil od 5. do 15. marca 2026 na reprezentatívnej vzorke 1012 respondentov.

