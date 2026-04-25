Sever Japonska v plameňoch: Požiare zničili stovky hektárov a nútia k masovej evakuácii

TOKIO - V horských oblastiach na severe Japonska zápasia stovky hasičov s lesnými požiarmi, ktoré za tri dni spálili už približne 700 hektárov pôdy a najmenej osem budov. Úrady vyzvali viac než 3200 ľudí, aby sa evakuovali zo svojich domovov. Informuje o tom agentúra AFP.
Dva rozsiahle lesné požiare vypukli v stredu v oblasti mesta Ocuči. Hasiči sa tam momentálne snažia uhasiť les v blízkosti domov, ktoré sa nachádzali neďaleko ohniska jedného z požiarov. V neďalekom údolí bolo podľa AFP vidieť stúpať dym, ktorý bolo cítiť až na vzdialenosť 30 kilometrov. Predstavitelia prefektúry Iwate už skôr informovali, že v sobotu bude na boj s požiarmi nasadených viac než 1300 hasičov a 12 vrtuľníkov. Japonské ozbrojené sily tiež zmobilizujú svojich vojakov.
„V konečnom dôsledku dúfam, že bude pršať,“ povedal v televízii NHK jeden z obyvateľov mesta Ocuči, ktoré ohrozujú blížiace sa plamene. Približne tretine obyvateľov mesta bolo nariadené evakuovať sa. Podľa meteorológov sa na budúci týždeň neočakáva žiadny dážď.
Riziko požiarov v Japonsku zvyšujú čoraz suchšie zimy. Požiar, ktorý vypukol v meste Ofunato v prefektúre Iwate začiatkom minulého roka, bol najhorším v Japonsku za viac ako polstoročie, pripomenula AFP.