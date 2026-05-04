Tusk prehovoril o Ficovi: Ubezpečil ma, že má v úmysle byť veľmi pragmatický

JEREVAN - Robert Fico v pondelok ubezpečil poľského premiéra, že má v úmysle byť veľmi pragmatický. Donald Tusk to povedal novinárom pred odletom zo stretnutia v Jerevane, informuje o tom agentúra PAP.
Tusk uviedol, že vo Ficovom prístupe vníma určitý posun. „Ako je známe, vzťahy premiéra Fica s Moskvou sú lepšie než európsky priemer, ale veľmi jasne vidno určitú pragmatickú korekciu v jeho kurze,“ zhodnotil Tusk. Za svoju ambíciu označil obnovenie spolupráce medzi Varšavou, Prahou, Budapešťou a Bratislavou, k čomu podľa neho pomohlo odsunutie Viktora Orbána od moci. „Vidím, že naši partneri budú pripravení na takú korekciu, ktorá umožní obnovu pozície tejto skupiny,” povedal o stredoeurópskom formáte V4.
Fico sa v Jerevane stretol aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Podľa Tuska diskutovali aj o možnej pozvánke Zelenského v pozícii špeciálneho hosťa na summit V4 na Slovensku. Slovensko bude predsedať V4 po Maďarsku od 1. júla 2026. Tusk sa v Jerevane zúčastnil na summite Európskeho politického spoločenstva za účasti desiatok lídrov z Európy a partnerských štátov.