Chovateľ si nedal povedať: Inšpektori mu zhabali desiatky zvierat

BYSTRIČANY - Inšpektori Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Prievidza zhabali chovateľovi v Chalmovej, miestnej časti Bystričian v okrese Prievidza, desiatky zvierat. Chovateľ podľa nich dlhodobo nerešpektoval nariadené veterinárne opatrenia. Informovala o tom v stredu na sociálnej sieti Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.
ŠVPS skonštatovala, že inšpektori chovateľovi opatrenia nevydali pre zábavu, ale s cieľom zabrániť úniku zvierat a minimalizovať riziko šírenia afrického moru ošípaných. Pripomenula, že stále platia aj mimoriadne núdzové opatrenia hlavného veterinárneho lekára v súvislosti so slintačkou a krívačkou.
„Napriek opakovaným výzvam a uloženej pokute chovateľ svoje povinnosti ignoroval a neprijal potrebné kroky na nápravu. Zvieratá z extenzívneho chovu pravidelne unikali mimo farmu - ošípané sa pohybovali v priľahlom lese a dokonca prenikali aj do oploteného areálu miestneho cintorína. Kozy zas spôsobovali škody na výsadbe v areáli miestneho kaštieľa,“ priblížila ŠVPS.
Okrem toho sa zvieratá podľa nej pohybovali po miestnych komunikáciách, čím ohrozovali nielen seba, ale aj bezpečnosť cestnej premávky. „Situáciu zhoršoval aj fakt, že išlo o zvieratá neznámeho pôvodu, ktoré neboli podrobené vyšetreniam na prenosné ochorenia, predstavujúce riziko pre zvieratá aj ľudí,“ podčiarkla.
Akciu na zhabanie zvierat vykonala RVPS Prievidza v súčinnosti s RVPS v Martine, Veľkom Krtíši a Spišskej Novej Vsi a za pomoci polície a prepravcu zvierat. Inšpektori celkovo odobrali 46 kôz a osem ošípaných. Zvieratá umiestnia do povinnej karantény, pričom podstúpia nevyhnutné veterinárne úkony. Po karanténe ich ponúknu tým, ktorí prejavia záujem sa o ne zodpovedne starať.
„Dodržiavanie veterinárnych opatrení je v záujme samotného chovateľa, no hlavne celej spoločnosti. K tomuto kroku sa pristúpilo aj z dôvodu ochrany poctivých chovateľov, ktorí si svoje povinnosti plnia a dodržiavajú platnú legislatívu,“ dodala ŠVPS.