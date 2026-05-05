Apríl 2026 bol mesiacom s rekordne nízkym úhrnom zrážok od roku 1881

BRATISLAVA - Celé územie Slovenska je v súčasnosti postihnuté mimoriadnym klimatologickým a pôdnym suchom. Vyplýva to z rekordného nízkeho úhrnu zrážok v ostatnom päťmesačnom období, pričom apríl je mesiacom s rekordne nízkym úhrnom zrážok od roku 1881. Predstavitelia Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) to uviedli na utorkovej tlačovej konferencii.
Klimatológ Pavel Faško poukázal na to, že obdobie od decembra 2025 do apríla 2026 boli zrážky v rekordne nízkej úrovni. „Prakticky celé územie Slovenska je postihnuté touto mimoriadnou situáciou, najväčšie odchýlky zaznamenávame na severozápade i krajnom severovýchode Slovenska, takisto v južnej polovici stredného Slovenska či hornej Nitre,“ upozornil. Percento úhrnu zrážok sa podľa jeho slov takmer všade dostalo na začiatku mája pod 50 percent v porovnaní s dlhodobým percentom, pričom na niektorých miestach je už len okolo 40 percent. „Ak je úhrn zrážok na 90 percentách dlhodobého priemeru, je to už málo, ak sa zníži na menej ako 60 percent, je to už mimoriadna málo,“ vysvetlil. Zvýraznil negatívny rekord aprílových nízkych úhrnov. „Apríl sa stane mesiacom s rekordne nízkym úhrnom zrážok na území Slovenska od roku 1881,“ potvrdil.
Mimoriadny deficit zrážok
Klimatologička Lívia Labudová upozornila, že mimoriadny deficit zrážok trvajúci dlhšie obdobie spôsobuje rovnako negatívne parametre nasýtenosti pôdy vlahou. „Extrémne pôdne sucho monitorujeme v súčasnosti na jednej tretine Slovenska,“ oznámila. „Vegetácia začína pociťovať nedostatok pôdnej vlahy už na 60 percentách územia Slovenska,“ dodala. Najhoršia situácia je podľa jej slov na Záhorí, Podunajskej či Východoslovenskej nížine, ale i košickej kotline.
V okresoch uvedených oblastí sa začínajú tiež prejavovať stredné, ťažké i extrémne poškodenia poľnohospodárskych plodín v dôsledku sucha. Klimatologička Gabriela Ivaňáková popísala, že sucho nespôsobuje len problém so samotným rastom plodín, ale aj problémy s klíčením či spomaleným rastom tráv. „Lesníci nás zasa informujú o tom, že najmä okraje lesov trpia výrazným suchom. Negatívne na sucho reagujú najmä smrekové porasty, ktoré strácajú sýtu zelenú farbu,“ uviedla. „Pri listnatých stromoch evidujeme výrazne oneskorený a nepravidelný nástup listových púčikov,“ dodala.
Hydrologička Jana Poórová poznamenala, že režim vôd trpí dlhodobým problémom so suchom. Prejavuje sa tak na prietoku povrchových vôd, kde situáciu v apríli zhodnotila ako alarmujúcu, ale aj v stave podzemných vôd. „Hladiny a výdatnosti prameňov klesajú pod 20 percent dlhodobého normálu,“ priblížila.
Meteorológ Cyril Siman avizoval, že situácia by sa mala podľa predpovede v nasledujúcich dňoch mierne zlepšiť, vplyv studeného frontu a zrážky očakáva v druhej polovici pracovného týždňa. „Zrážky najmä na strednom a severnom Slovensku, na Gemeri a krajnom východe očakávame vo štvrtok 7. mája. Zatiaľ to však nevyzerá na veľkoplošné a dlhšie zrážky, ten charakter by mal byť skôr prehánkový, respektíve búrkový,“ objasnil. Ďalšie zrážky očakáva v utorok na budúci týždeň. Z dlhodobejšieho hľadiska bude podľa jeho slov síce máj na zrážky bohatší ako apríl, celkový úhrn zrážok však i v tomto mesiaci zaznamená negatívne odchýlky v porovnaní s dlhodobým priemerom.