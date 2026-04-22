Škriniar v obrovskom škandále: Luxusný ESKORT dohadzoval slávnym futbalistom dievčatá a drogy

MILÁNO – Talianskym futbalom otriasa škandál, ktorý siaha hlboko do milánskeho nočného života. Prokuratúra v Miláne rozbila rozsiahlu sieť, ktorá mala pod rúškom eventovej agentúry poskytovať elitným klientom luxusné eskortné služby a zakázané látky. V rozsiahlom vyšetrovacom spise, ktorý má k dispozícii agentúra ANSA, sa objavil zoznam viac ako 60 mien súčasných aj bývalých hviezd Serie A. Medzi menami, ktoré vyšetrovatelia používajú ako „kľúčové slová“ pri analýze komunikácie, sa nečakane objavil aj slovenský reprezentant Milan Škriniar.
Dôležité je zdôrazniť jeden fakt: Žiaden z menovaných futbalistov nie je v tomto prípade obvinený ani vyšetrovaný. Ich mená (ako napríklad Leao, Vlahovič, Bastoni či Škriniar) figurujú v súdnych spisoch ako tzv. „investigatívne kľúčové slová“. Informuje o tom portál Leggo.it.
Vyšetrovatelia ich používajú na filtrovanie tisícok správ v zadržaných telefónoch podozrivých osôb. Cieľom je zistiť, či a v akej miere podozrivá agentúra Ma.De Milano využívala mená slávnych športovcov na dohadovanie svojich obchodov alebo či niektorí z nich boli návštevníkmi večierkov organizovaných touto skupinou.
Balíček za tisíce eur
Agentúra, na ktorú si posvietila polícia a finančná stráž (Guardia di Finanza), údajne fungovala viac ako desať rokov. Svojim bohatým klientom mala ponúkať exkluzívny „pozápasový servis“. Ten podľa vyšetrovateľov zahŕňal vstup do luxusných klubov, ubytovanie v 5-hviezdičkových hoteloch a spoločnosť luxusných eskortov.
Cena za takúto noc sa mala pohybovať v tisíckach eur. Okrem toho sa v spisoch spomína aj tzv. „smiešny plyn“ (oxid dusnatý), ktorý mal byť na týchto súkromných párty obľúbený, pretože vyvoláva eufóriu, no v tele po krátkom čase nezanecháva stopy, čím by sa hráči vyhli problémom pri antidopingových kontrolách.
Škriniar v dlhom zozname
Meno bývalého piliera milánskeho Interu a slovenskej reprezentácie, Milana Škriniara, sa v spisoch objavuje v skupine desiatok ďalších hráčov ako Giroud, Hakimi, či Maldini. Vyšetrovatelia preverujú digitálne stopy – chaty, kontakty a bankové pohyby – aby rozplietli sieť, ktorá mala ročne točiť milióny eur, hoci oficiálne vykazovala len minimálne zisky.
Talianske úrady už v súvislosti s týmto prípadom uvalili domáce väzenie na štyri osoby a zaistili majetok v hodnote viac ako 1,2 milióna eur. Pre taliansky futbal ide o ďalšiu nepríjemnú ranu v čase, keď krajina ešte stále spracováva kauzy spojené s nelegálnym stávkovaním a násilím na štadiónoch.
Celý prípad zostáva v štádiu dokazovania a analýzy zaistených dát. Nateraz zostávajú mená futbalistov len v rovine indícií, ktoré majú polícii pomôcť usvedčiť skutočných organizátorov tohto pochybného biznisu.