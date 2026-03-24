Slávna eskortka bije na poplach: Ak sa vám v spálni deje TOTO, prestaňte hľadať výhovorky a utekajte k lekárovi!

BRISBANE - Profesionálna eskortná pracovníčka tvrdí, že muži by mali „vyhľadať pomoc“ kvôli zdravotnému problému, s ktorým sa často stretáva. Vďaka svojej práci má totiž pomerne dobrý prehľad o mužskej anatómii, keďže pravidelne prichádza do veľmi blízkeho kontaktu s nahotou.

Lillith Lodgeová, ktorá sa považuje za „najlepšiu eskortnú pracovníčku v Brisbane“, poukázala na problém, ktorý môže mať podľa nej „obrovský vplyv na život človeka“. Pripomenula aj to, že ak muži nechcú počúvať lekárov, možno dajú na jej slová. Zo skúseností vraj vie, že veľa mužov si ani neuvedomuje, že týmto problémom trpia, a zároveň si myslí, že je to stále pomerne tabuizovaná téma. Ak ste ešte neuhádli, o čo ide, tak Lillith hovorí o erektilnej dysfunkcii (ED), čiže o impotencii, čo je neschopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu dostatočne dlho na pohlavný styk.

Čo to spôsobuje?

Podľa britskej zdravotnej služby NHS je jej najčastejšou príčinou „stres, únava alebo nadmerná konzumácia alkoholu“. Erektilná dysfunkcia sa môže objaviť aj ako nežiaduci účinok niektorých liekov a vyvolať ju môžu aj mnohé zdravotné problémy, ako napríklad vysoký krvný tlak, vysoká hladina cholesterolu, cukrovka, depresia, úzkosť alebo hormonálne poruchy. ED je bežná a hovorí sa, že postihuje až jedného z piatich mužov vo Veľkej Británii, čo predstavuje približne 4,3 milióna mužov. Jej výskyt tiež stúpa s vekom. V očiach Lodgeovej ide o akúsi epidémiu, a preto naliehavo vyzýva mužov, aby sa o tomto intímnom probléme porozprávali so svojimi lekármi.

Vo videu na YouTube táto spoločníčka vysvetlila, že podľa nej je za vzrušením oveľa viac ako len vidieť sexy dievča a mať erekciu. „Je to ako prepojenie medzi viacerými rôznymi časťami vášho tela,“ povedala. „Sú to vaša myseľ a emócie, sú to vaše hormóny, je to komplexná záležitosť. Aby to fungovalo, musí sa zosúladiť veľa faktorov. A keď trpíte erektilnou dysfunkciou, často sa vám to začne vŕtať v hlave a začnete sa čoraz viac obávať, pretože to nefunguje. Len sa to zhoršuje a zhoršuje."

Vysvetlila, že si všimla, že mnohí muži kvôli tomuto stavu upadajú do negatívneho zmýšľania, čo je pre ňu naozaj ťažké. „Erektilná dysfunkcia môže mať obrovský vplyv na život človeka,“ pokračovala Lodgeová. „Naozaj môže. Je ťažké vidieť ľudí, ktorí s tým bojujú a nehľadajú pomoc. Stále existuje veľa predsudkov okolo vyhľadania pomoci v súvislosti so sexuálnym zdravím. Ale ak si myslíte, že sa to týka aj vás, naozaj vám odporúčam, aby ste s tým išli za svojím všeobecným lekárom. Nie je to nič nezvyčajné.“

Nie je kúzelná víla

Priznáva, že nie je zdravotníčka a nemá akademické vzdelanie, ale pracuje priamo v teréne a tvrdí, že vplyv erektilnej dysfunkcie vníma vlastnými očami. Vysvetlila, že hoci sa snaží zo všetkých síl, aby sa jej klienti „cítili bezpečne a pohodlne“, nie je kúzelná víla, ktorá by len luskla prstami a dosiahla, aby penis stvrdol a zostal tvrdý. „Za svoju kariéru som mala veľa klientov, ktorí na mňa vyleteli, pretože im to ‚dolu‘ nefungovalo,“ povedala Lodgeová a prezradila, že muži často žiadajú o vrátenie peňazí napriek tomu, že časť služieb už absolvovali.

„Niektorí klienti mi hovorili, že to, ako vyzerám, alebo niečo, čo som urobila, je dôvodom, prečo sa ich telo takto správa,“ pokračovala. „Samozrejme, že mám celkom dôkladné znalosti o tejto téme a o tom, čo je erektilná dysfunkcia a som si dobre vedomá toho, že keď sa takéto veci stávajú, nie je to moja vina. Nie je to tak, že by som mala nejaký problém s tým, že ma navštevujú klienti, ktorí bojujú s erektilnou dysfunkciou. Môj jediný problém je, keď klienti premietajú svoj hnev na vlastné telo a telesné funkcie na mňa, pretože pre mňa je naozaj dôležité, aby som sa snažila poskytnúť každému čo najlepší zážitok a nikdy nechcem nikoho sklamať. Nemám však žiadne čarovné schopnosti a nedokážem to napraviť.“ Vyzvala mužov, ktorí majú tento problém, aby si dohodli návštevu u svojho všeobecného lekára a zistili skutočnú diagnózu, skôr ako využijú liečbu, ktorá je k dispozícii. „Myslím si, že už len to, že budú mať niekoho, s kým môžu o týchto veciach hovoriť, by bolo naozaj prospešné,“ dodala Lodgeová.

