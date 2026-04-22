Najdrahší byt planéty má majiteľa: Najbohatší Ukrajinec ho kúpil za šialených 471 miliónov eur!

MONAKO - Najbohatší Ukrajinec Rinat Achmetov kúpil v Monaku luxusný päťpodlažný byt za rekordných 471 miliónov eur. Informuje o tom dnes agentúra Bloomberg, ktorá sumu označila za ohromujúcu. Rozsiahly byt sa nachádza v najprestížnejšom projekte Mareterra, novej štvrti Monaka, ktorú v roku 2024 slávnostne otvoril monacké knieža Albert II.

Predaj tohto bytu sa zaradil medzi najväčšie jednotlivé transakcie na trhu rezidenčných nehnuteľností v histórii. Byt sa nachádza pri pobreží, má 21 miestností a miliardár Achmetov ho kúpil prostredníctvom svojej holdingovej spoločnosti. Lokalita Mareterra bola vybudovaná na umelo získanej pôde a prilákala najbohatších investorov z celého sveta.

Obrovský apartmán pri mori

Byt sa rozkladá na ploche približne 2500 metrov štvorcových, ak sa neberie do úvahy plocha balkónov a terás. Má výhľad na Stredozemné more a súčasťou je aj súkromný bazén, vírivka a k dispozícii je minimálne osem parkovacích miest.

Podrobnosti o predaji, ktorý bol dokončený v roku 2024, pochádzajú z katastra nehnuteľností monackého kniežatstva, ako aj zo súboru e-mailov a predbežných zmlúv, ktoré preskúmal magazín Bloomberg Businessweek. Informácie pochádzajú od neziskovej organizácie Distributed Denial of Secrets, ktorá archivuje hacknuté a uniknuté materiály považované za verejne významné.

Overovanie údajov o transakcii

Achmetovova holdingová spoločnosť System Capital Management (SCM) potvrdila, že v tomto projekte uskutočnila akvizíciu. Odmietla však poskytnúť informácie k cene a vyjadrovať sa nechcela ani k ďalším podrobnostiam.

Cena 471 miliónov eur by z tejto transakcie urobila najväčší známy predaj rezidenčnej nehnuteľnosti v histórii, ktorý by prekonal nedávny predaj sídla developera Nicka Candyho v londýnskej štvrti Chelsea za viac ako 350 miliónov dolárov aj predaj newyorského penthousu manažérovi hedgeového fondu Kenovi Griffinovi zhruba za 240 miliónov dolárov.

Monako ako realitný rekordér

Monako leží na skalnatom výbežku medzi Francúzskom a Talianskom. Je dlhodobo najdrahším realitným trhom na svete, najmä vďaka svojej malej rozlohe a statusu daňového raja. Projekt Mareterra vznikal viac ako desať rokov na pôde získanej z mora a zahŕňa 114 luxusných vil, radových domov a tiež apartmánov usporiadaných okolo záhrad, prístavu a verejnej promenády.

Kúpna zmluva bola uzavretá krátko pred ruskou inváziou

Bloomberg uvádza, že Achmetovova kúpna zmluva bola v kniežatstve uzavretá krátko pred ruskou inváziou na Ukrajinu v roku 2022. Vojna následne spôsobila otrasy v Achmetovom podnikateľskom impériu, vrátane útokov na majetok firiem v odvetví energetiky.

Bloomberg podľa svojho indexu miliardárov odhaduje Achmetov majetok na viac ako sedem miliárd dolárov. Väčšina pochádza práve z firmy SCM, ktorá je najväčším priemyselným konglomerátom na Ukrajine. Investuje do metalurgie, ťažby, energetiky i realít.

Nehnuteľnosti v projekte Mareterra sa podľa miestnych realitných maklérov predávali za ceny presahujúce symbolických 100.000 eur za meter štvorcový. Makléri si želali zostať v anonymite, pretože tieto informácie nie sú verejné. Jeden byt s tromi spálňami je v súčasnosti na trhu zhruba za 76 miliónov eur. K dispozícii sú tiež ponuky prenájmu bytov so štyrmi až piatimi izbami za 150.000 eur mesačne.

