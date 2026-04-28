Rezort vnútra spúšťa nájomné byty v Žiline: Stovky zamestnancov získajú bývanie za zvýhodnených podmienok

BRATISLAVA/ŽILINA - Zamestnanci Ministerstva vnútra (MV) SR budú mať možnosť získať štátom podporované nájomné byty v Žiline. Rezort vnútra uzavrel zmluvu o spolupráci s investorom a prenajímateľmi projektu Lesopark. Informoval o tom hovorca MV SR Matej Neumann.
„Prenajímatelia sa zaviazali zabezpečiť pre rezort vnútra 35 bytových jednotiek v projekte Lesopark, ktorý sa nachádza v obľúbenej žilinskej mestskej časti Bôrik. Byty budú určené výlučne na nájomné bývanie pre zamestnancov rezortu vnútra,“ uviedol Neumann.
Nadväzujúci bytový projekt
Doplnil, že žilinský projekt nadväzuje na realizáciu projektu Ovocné sady v Bratislave, prostredníctvom ktorého rezort začiatkom toho roka zabezpečil 50 nájomných bytov pre príslušníkov Policajného zboru v hlavnom meste.
Podpora zamestnancov vnútra
„Ministerstvo vnútra SR je zmluvným zamestnávateľom v systéme štátom podporovaného nájomného bývania. Zámerom je podporiť zamestnancov pri riešení ich bytovej situácie a zvýšiť atraktivitu služby v bezpečnostných zložkách v pôsobnosti rezortu,“ dodal Neumann.