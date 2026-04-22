Škandál vo fínskej armáde: Mladí piloti kreslili na oblohe penisy! Čaká ich trest

HELSINKY - Cvičné lety fínskych kadetov vyvolali pozornosť po tom, čo radarové záznamy ukázali nezvyčajné obrazce. Prípad už rieši samotné letectvo.
Nezvyčajný incident rozvíril diskusiu okolo fínskeho vojenského letectva. Počas cvičných letov sa totiž na sledovacej službe Flightradar objavili trasy lietadiel, ktoré nápadne pripomínali mužské prirodzenie.
Nečakaný „odkaz“ na radaroch
Podľa informácií, ktoré priniesol portál Yle.fi, sa situácia odohrala 13. apríla počas ranného výcviku kadetov. Tí štartovali z letiska Tikkakoski pri meste Jyväskylä približne o 7:30.
Radarové záznamy ukázali, že minimálne štyri stroje sa pohybovali po trasách, ktoré vytvorili obrazec pripomínajúci penis. Práve tento detail vyvolal pozornosť verejnosti aj médií.
Armáda potvrdila disciplinárne riešenie
Fínske letectvo následne potvrdilo, že išlo o študentov kurzu pre budúcich pilotov záložných dôstojníkov. Zároveň avizovalo, že prípad nebude bez následkov.
V reakcii armáda uviedla, že lety mali slúžiť na nácvik zatáčania v presne vymedzenom priestore. Podľa jej stanoviska stroje nevybočili z určených trás ani neporušili pravidlá letovej bezpečnosti.
„Lietadlá zostali v pridelenom výcvikovom priestore a vykonávali úlohy podľa zadania,“ uviedol hovorca letectva.
Vyšetrovanie pokračuje
Aj keď samotné lety nepredstavovali riziko pre ostatnú leteckú dopravu, velenie situáciu nepovažuje za uzavretú. Podľa informácií už bolo spustené interné preverovanie.
Fínske letectvo zároveň zdôraznilo, že od svojich príslušníkov očakáva dodržiavanie disciplíny a slušného správania. V prípade porušenia pravidiel sľubuje primeraný postih.
„Od vojakov sa vyžaduje rešpektovanie zásad správania. Ak dôjde k ich porušeniu, bude to riešené primeraným spôsobom,“ uviedla armáda.