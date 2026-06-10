Brány Kariéra EXPO v Košiciach sa otvorili: Odštartoval deň plný príležitostí a inšpirácie

KOŠICE – metropola východného Slovenska, dnes žije kariérnymi príležitosťami. V priestoroch košického Kulturparku dnes ráno oficiálne odštartoval populárny veľtrh práce Kariéra EXPO Košice.
Podujatie slávnostne otvorili námestníčka primátora mesta Košice Mgr. Lucia Gurbáľová, MBA, riaditeľka odboru služieb zamestnanosti ÚPSVaR Košice Mgr. Iveta Sitkárová a Chief Marketing Officer pracovného portálu Kariéra.sk Katarína Tešla. Celým dňom účastníkov sprevádza obľúbený moderátor Tomáš Juríček.
Ak uvažujete o zmene práce, chcete zistiť svoju cenu na trhu alebo len načerpať inšpiráciu od top odborníkov, Kulturpark je dnes tým správnym miestom. Vstup na podujatie je po registrácii zadarmo.
Čo všetko na vás v Kulturparku čaká?
Veľtrh nie je len o ponukách práce. Organizátor, ktorým je pracovný portál Kariéra, pripravil celodenný interaktívny program rozdelený do dvoch hlavných zón.
Inšpiratívne témy na Hlavnom pódiu
Hlavná stage prináša pestrú mozaiku prednášok a diskusií. Návštevníci sa môžu tešiť na pohľad do zákulisia umeleckého sveta, no najmä na vysoko praktické témy pre reálny kariérny život:
- Budovanie značky a moderné siete: Dozviete sa, ako efektívne prepojiť silu LinkedInu s umelou inteligenciou, aby ste zaujali personalistov, a ako úspešne budovať osobnú či firemnú značku.
- Rozhodovanie pod tlakom: Odborníci poradia, ako robiť správne kariérne rozhodnutia bez chaosu, nenechať sa ovplyvniť únavou a emóciami a nájsť si vlastnú cestu k úspechu.
- Panelová diskusia: Odborníci sa zamerajú na to, ako sa orientovať na neustále sa meniacom trhu práce a ako si správne vybrať kariéru v čase neistoty.
- Umelá inteligencia a zručnosti: Dozviete sa praktické tipy, ako správne zadávať úlohy a promptovať AI, a získate prehľad o tom, ktoré zručnosti budú kľúčové v najbližších rokoch.
Kariéra IT & Skills Stage: Zručnosti pre modernú dobu
Súbežne prebieha program zameraný na tvrdé aj mäkké zručnosti. Odborníci sa tu venujú témam, ktoré hýbu dnešnou dobou:
- Ako sa efektívne brániť každodennej manipulácii.
- Projektový manažment, zvládanie chaosu a bezpečnosť v online priestore.
- Ako si udržať mentálne zdravie pod firemným tlakom na výkon.
- Tipy pre študentov, ako získať prax a zaujať zamestnávateľov aj bez bohatého životopisu.
Otestujte sa a odíďte s vylepšeným životopisom
Veľkým benefitom veľtrhu sú celodenné sprievodné aktivity, z ktorých si návštevníci odnesú reálne výsledky:
- Skills zóna a testovanie: Môžete si bezplatne otestovať svoje IT znalosti, jazykové vedomosti, ale aj zručnosti budúcnosti prostredníctvom inovatívnej hernej diagnostiky.
- Konzultácie životopisov: Priamo v stánku Kariéra vám odborníci skontrolujú vaše CV a poradia, ako ho vylepšiť, aby ste zaujali personalistov.
- Profesionálne fotenie na CV: K dispozícii je fotograf, ktorý vám zadarmo urobí reprezentatívnu biznis fotografiu do životopisu alebo na LinkedIn.
- Koučovacia a komunikačná zóna: Odborníci zo Slovenskej asociácie koučov vám pomôžu nasmerovať vaše kariérne ciele a zlepšiť vystupovanie na pohovoroch.
Nezmeškajte šancu nakopnúť svoju kariéru! Na mieste na vás tiež čakajú desiatky popredných spoločností z regiónu, ktoré aktívne hľadajú nových ľudí. Kariéra EXPO v košickom Kulturparku pokračuje počas celého dnešného dňa až do 17.00.
Kariérna šnúra po Slovensku pokračuje
Košické podujatie je v poradí už tretím zo série Kariéra EXPO. Po úspešných jarných zastávkach v Nitre a Žiline tak majú dnes príležitosť nakopnúť svoju kariéru obyvatelia východného Slovenska. Ak to do košického Kulturparku nestíhate, séria pokračuje na západnom a strednom Slovensku, a to v Bratislave (14. októbra) a Banskej Bystrici (25. novembra).
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