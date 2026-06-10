Zostane Netanjahu pri moci? Trump nahlas zapochyboval: Strana Likud už má o voľbách jasný verdikt

TEL AVIV - Strana izraelského premiéra Likud v stredu potvrdila, že Benjamin Netanjahu bude znovu kandidovať v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Americký prezident Donald Trump v utorok spochybnil, či sa bude súčasný 76-ročný izraelský premiér uchádzať o ďalšie volebné obdobie. Informuje o tom agentúra AFP.
„Premiér Netanjahu bude kandidovať v ďalších voľbách, a ak Hospodin dá, zvíťazí,“ uviedol Likud na platforme Telegram. Netanjahu je najdlhšie úradujúcim premiérom Izraela a v tejto pozícii ho s prerušením vedie už takmer dvadsať rokov. Zároveň však na súde čelí obžalobe z korupcie.
Trump pre stanicu ABC News povedal, že nevie, aké sú Netanjahuove zámery. „Neviem, mal úžasnú kariéru. Chce však pokračovať?... Pretože, viete, on je premiérom v čase vojny,“ povedal šéf Bieleho domu. Netanjahu už v minulosti vyhlásil, že sa bude snažiť o svoje znovuzvolenie vo voľbách naplánovaných na druhú polovicu októbra.
Agentúra AFP pripomína, že predseda izraelskej vlády mal viaceré zdravotné problémy. Nedávno informoval, že chirurgovia mu úspešne odstránili na prostate „malý zhubný nádor v počiatočnom štádiu“. V roku 2024 podstúpil operáciu pruhu a v decembri toho istého roku mu operovali zväčšenú prostatu. Podľa informácií z jeho kancelárie bol od svojho návratu do úradu v decembri 2022 viackrát hospitalizovaný. Izraelský premiér v súčasnosti vedie vojny na troch vzájomne prepojených frontoch v Pásme Gazy proti hnutiu Hamas, v Libanone proti Hizballáhu a aj proti Iránu, pričom Teherán podporuje obe militantné hnutia.