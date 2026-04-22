MIMORIADNY ONLINE Zmrazené ruské aktíva: EÚ hrozí zásahom ak Moskva nezaplatí

KYJEV/MOSKVA - Európa sa bude musieť znovu zaoberať otázkou využívania ruských aktív, hovorí eurokomisár. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.
6:50 Európska únia sa bude musieť vrátiť k otázke použitia zmrazených ruských aktív, ak Moskva nezaplatí Ukrajine reparácie, povedal 21. apríla pre Kyiv Independent komisár EÚ pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis.
6:37 Ukrajinskí predstavitelia zapojení do nedávnych mierových rokovaní navrhli premenovať časť Donbasu na „Donnyland“ na počesť amerického prezidenta Donalda Trumpa, informoval 21. apríla denník New York Times.
6:20 Rusko ničí masové hroby neďaleko Mariupolu, naznačujú satelitné snímky. Miesto bolo podľa ukrajinského Centra pre štúdium okupácie použité na pochovávanie obyvateľov, ktorí zomreli počas ruskej blokády mesta v roku 2022.
6:05 Ukrajinský miliardár Rinat Achmetov kúpil v Monaku byt v hodnote približne 550 miliónov dolárov v rámci jednej z najväčších transakcií s rezidenčnými nehnuteľnosťami v histórii, informovala 21. apríla agentúra Bloomberg.