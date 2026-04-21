Expert bije na poplach: Varuje pred Trumpovym mentálnym stavom! Pripojil sa aj kardiológ

WASHINGTON - Vyjadrenia amerického prezidenta vyvolali nové otázky o jeho mentálnom stave. Odborníci upozorňujú na znepokojivé signály.
Rozhovor, ktorý spustil nové pochybnosti
Nedávne vystúpenie prezidenta Donalda Trumpa opäť rozprúdilo diskusiu o jeho psychickej kondícii. V rozhovore pre Fox Business sa totiž dopustil viacerých nepresností pri spomienke na zosnulú sudkyňu Najvyššieho súdu Ruth Bader Ginsburgovú.
Na jeho slová reagoval politický analytik Michael Popok, ktorý situáciu označil za vážnu. „Skutočnosť, že si nedokáže správne vybaviť ani mená a dátumy, je znepokojujúca,“ uviedol v podcaste Legal AF.
„Znak mentálneho úpadku,“ tvrdí analytik
Popok išiel ešte ďalej a Trumpovo vystúpenie hodnotil mimoriadne ostro. „Je to znak mentálneho úpadku,“ povedal otvorene.
A dodal aj tvrdšie hodnotenie: „Donald Trump práve urobil vážny prešľap, ktorý ukazuje, že v reálnom čase stráca rozum rýchlejšie, než sme si vôbec mysleli.“
Sporné tvrdenie o smrti sudkyne
Kritiku vyvolala konkrétna pasáž rozhovoru s moderátorkou Mariou Bartiromovou. Trump sa v nej vyjadroval k zosnulej Ginsburgovej. „Pozrite sa, čo sa stalo sudkyni Ginsburgovej, nebola to práve mladá žena,“ povedal prezident.
Následne pokračoval: „Myslela si, že bude žiť večne, a zomrela dve minúty po voľbách.“
Toto tvrdenie však nezodpovedá realite. Sudkyňa zomrela v septembri 2020, teda ešte pred prezidentskými voľbami.
Zarážajúce zlyhanie pamäti
Podľa Popoka je zarážajúce najmä to, že Trump si nepamätá práve túto udalosť.
„Človek by očakával, že si na to spomenie,“ uviedol analytik a pripomenul, že prezident sa o smrti sudkyne dozvedel verejne po pristátí lietadla – moment, ktorý sa stal virálnym.
Zároveň ostro kritizoval aj prezidentovo okolie. Podľa neho žije Trump v izolovanom prostredí, kde ho nikto neopravuje ani neupozorňuje na chyby.
Lekárske otázniky pribúdajú
Diskusia o Trumpovom zdraví sa neobmedzuje len na politických komentátorov. Pochybnosti vyjadril aj kardiológ Jonathan Reiner, ktorý v minulosti liečil viceprezidenta Dicka Cheneyho.
Reiner upozornil na opakované vyjadrenia prezidenta o absolvovaných kognitívnych testoch.
Podľa neho nedáva zmysel ani údajné vyšetrenie magnetickou rezonanciou ako bežná prevencia. Takýto postup označil za „nezmyselný“ a „nepravdepodobný“.
Naznačil, že opakované testovania môžu skôr poukazovať na sledovanie už existujúceho zdravotného problému, nie na rutinné kontroly.
Otázky bez odpovedí
Vyjadrenia odborníkov tak opäť otvárajú tému, ktorá sa v súvislosti s prezidentom objavuje čoraz častejšie.
Zatiaľ čo jeho okolie podobné obavy odmieta, kritici upozorňujú, že podobné signály by nemali zostať bez pozornosti.