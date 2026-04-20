Streľba v Kyjeve: Počet obetí sa zvýšil na sedem, muž svojim zraneniam podľahol

KYJEV - Počet obetí sobotňajšej streľby v Kyjeve sa zvýšil na sedem, po tom ako jeden z postrelených mužov svojim zraneniam podľahol. S odvolaním sa na kyjevského primátora Vitalija Klička o tom v pondelok informovali agentúra Reuters a spravodajský server Meduza.

„Obeť sa nachádzala v kritickom stave. Lekári bojovali o jej život, ale bohužiaľ sa im ju nepodarilo zachrániť,“ povedal Kličko. Hospitalizovaných zostáva stále sedem zranených vrátane jedného dieťaťa. Štyria z nich sú na jednotke intenzívnej starostlivosti. Páchateľom útoku bol 58-ročný muž, ktorý v sobotu 18. apríla začal strieľať na okoloidúcich v kyjevskom Holosijivskom okrese a následne v supermarkete zadržiaval rukojemníkov. Pri zásahu bezpečnostných zložiek bol útočník zastrelený.

Prokuratúra začala tento prípad vyšetrovať pre podozrenie zo spáchania teroristického činu. Vyšetrovatelia zároveň preverujú aj postup policajných hliadok, ktoré počas streľby z miesta incidentu ušli a nechali zranených bez pomoci. Motív streľby zatiaľ ukrajinská polícia nezverejnila. Reuters podotkol, že takéto incidenty sú na Ukrajine mimoriadne zriedkavé. Podľa ministra vnútra Ihora Klymenka však útok v Kyjeve vyvolal otázky o práve občanov na sebaobranu, ako aj o tom, ako sa útočníkovi podarilo získať povolenie na držbu zbrane.

Ukrajinská generálna prokuratúra uviedla, že páchateľ útoku sa narodil v Moskve. Podľa zistení médií sa volal Dmitrij Vasiľčenko, ktorý mal ukrajinské občianstvo. Polícia spresnila, že do roku 2005 slúžil v armádnych logistických jednotkách v juhoukrajinskej Odeskej oblasti a od roku 2017 žil v meste Bachmut v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Kedy sa presťahoval do Kyjeva, nie je známe.

Súvisiace články

Ukrajinský minister zahraničia Dmytro
Desivé varovanie exministra: Bielorusko môže zaútočiť na Ukrajinu! TOTO sú hrozivé signály
Zahraničné
ŠKANDÁL po terore v
ŠKANDÁL po terore v metropole! Keď začala streľba, policajti UŠLI: VIDEO šokovalo verejnosť, REAKCIA ministra
Zahraničné
Volodymyr Zelenskyj
MIMORIADNY ONLINE Masívny nálet na Ukrajinu: Rusko vyslalo stovky dronov! Útok si vyžiadal život tínedžera
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Streľba v metropole: Útočník
Streľba v metropole: Útočník si vzal ľudí v obchode ako rukojemníkov, hlásia obete! Šokujúce zábery
Zahraničné

Zoznam TV

Divadlo Thália uvedie premiéru hry Mark Haddon, Simon Stephens - Čudná príhoda so psom uprostred noci
Divadlo Thália uvedie premiéru hry Mark Haddon, Simon Stephens - Čudná príhoda so psom uprostred noci
Správy
Predseda NR SR Richard Raši prijal predsedu Poslaneckej snemovne Luxemburského veľkovojvodstva Wiselera
Predseda NR SR Richard Raši prijal predsedu Poslaneckej snemovne Luxemburského veľkovojvodstva Wiselera
Správy
Ondrej Kandráč ako ho poznajú len najbližší: V súkromí INÝ ako na kamere? Takáto je pravda
Ondrej Kandráč ako ho poznajú len najbližší: V súkromí INÝ ako na kamere? Takáto je pravda
Prominenti

Domáce správy

AKTUALIZOVANÉ SaS kritizuje Šutaja Eštoka,
SaS kritizuje Šutaja Eštoka, avizuje podanie návrhu na jeho odvolanie
Domáce
Polícia zastavila opitého traktoristu:
Polícia zastavila opitého traktoristu: Šoféroval počas zákazu viesť motorové vozidlá
Domáce
Otázky okolo Ferenčáka sa
Otázky okolo Ferenčáka sa množia: Zvláštne stavebné zmluvy, dokument si vraj ako primátor podpísal sám sebe
Domáce
Prelomová operácia v Žiline: Nový robotický systém pomohol prvému dieťaťu s chrbticou
Prelomová operácia v Žiline: Nový robotický systém pomohol prvému dieťaťu s chrbticou
Žilina

Zahraničné

undefined
Väčšina Poliakov odmieta sociálne dávky pre páry rovnakého pohlavia
Zahraničné
Ilustračné foto
Zvrat na Blízkom východe má okamžité dopady na náš trh: Ceny plynu raketovo letia nahor!
Zahraničné
Streľba v Kyjeve: Počet
Streľba v Kyjeve: Počet obetí sa zvýšil na sedem, muž svojim zraneniam podľahol
Zahraničné
Ničivý živel sa vrátil!
Ničivý živel sa vrátil! Neďaleko slovenských hraníc vyčíňalo TORNÁDO: Ľudia v strachu sledovali oblohu
Zahraničné

Prominenti

FOTO Let's Dance, Nela Pocisková
Pocisková ako po údere blesku! Vypadnutie zo šou v nevhodnej chvíli: Toto jej zlomilo väzy!
Domáci prominenti
Film Michael prichádza do
Posadnutosť mŕtvou legendou: Herci potili pri filme o Jacksonovi krv, výsledok je famózny!
Zahraniční prominenti
FOTO Červený koberec 7. kola
Červený koberec 7. kola Let's Dance: Misskin výstrih až po zadok a známa Slovenka vo svadobných šatách!
Domáci prominenti
Queen Latifah
Neposedné gaťky Queen Latifah: Ej, toto sa na verejnosti nerobí!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Umierala doma v posteli
Umierala doma v posteli a nemohla dýchať: V POSLEDNEJ SEKUNDE k nej prišla zosnulá babka a ... už sa smrti nebojí!
Zaujímavosti
Začalo to ako žart,
Začalo to ako žart, skončilo šokom: DNA test zo zábavy mu odhalil PRAVDU, ktorú rodina TAJILA ROKY!
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Vedci sú v úžase: Bežná zelenina zo supermarketu bojuje proti cukrovke aj rakovine, no musíte ju jesť TOUTO metódou!
Zaujímavosti
Prvé LABORATÓRIUM LÁSKY pre
Prvé LABORATÓRIUM LÁSKY pre páry je realitou: Vedci v intímnom prítmí sledujú to, o čom sa iní BOJA AJ HOVORIŤ!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Henima
Chyba, kvôli ktorej starnete rýchlejšie: Väčšina žien ju robí denne
plnielanu.sk
Inštalácia meteostanice (Zdroj: Plzeňský
Na Slovensku máme poslednú chmeľnicu: Pomôže táto novinka k zachovaniu chmeliarstva u nás?
Domáce
Problém, ktorý pozná aj
Problém, ktorý pozná aj mnoho Sloveniek: Otestujte svoje vedomosti o ňom v KVÍZE
plnielanu.sk
Zdroj: Henima
Až o 10 rokov mladšia pleť? Ukážeme vám, ako to prirodzene môže dosiahnuť každá žena
plnielanu.sk

Ekonomika

Dlho očakávaná štvorprúdovka je tu: Pozrite sa, ako vyzerá úplne nová diaľnica pri Bratislave! (foto)
Dlho očakávaná štvorprúdovka je tu: Pozrite sa, ako vyzerá úplne nová diaľnica pri Bratislave! (foto)
Prenajímate nehnuteľnosť v roku 2026? Na tieto povinnosti prenajímatelia najčastejšie zabúdajú (poradňa)
Prenajímate nehnuteľnosť v roku 2026? Na tieto povinnosti prenajímatelia najčastejšie zabúdajú (poradňa)
Bitcoin za 250-tisíc dolárov? Známy miliardár opäť šokuje predpoveďou!
Bitcoin za 250-tisíc dolárov? Známy miliardár opäť šokuje predpoveďou!
Nová éra luxusu? Rolls-Royce predstavil elektromobil, na ktorý vám nebudú stačiť ani milióny na účte! (foto)
Nová éra luxusu? Rolls-Royce predstavil elektromobil, na ktorý vám nebudú stačiť ani milióny na účte! (foto)

Šport

Prvotriedny hráč, ktorého nezastaví nikto a nič: Slafkovský schytáva superlatívy z každej strany
Prvotriedny hráč, ktorého nezastaví nikto a nič: Slafkovský schytáva superlatívy z každej strany
NHL
Olej do žeravého ohňa: Obranca Slovana sa pustil do Nitry...Nesimulovali, ale predali fauly!
Olej do žeravého ohňa: Obranca Slovana sa pustil do Nitry...Nesimulovali, ale predali fauly!
Tipsport liga
VIDEO Fantastická šou Slafkovského: V predĺžení zavŕšil hetrik a rozhodol o víťazstve Montrealu
VIDEO Fantastická šou Slafkovského: V predĺžení zavŕšil hetrik a rozhodol o víťazstve Montrealu
Juraj Slafkovský
Pred rokom 640. miesto, dnes temer top 100: Úžasná Molčanova cesta z kvalifikácie do semifinále
Pred rokom 640. miesto, dnes temer top 100: Úžasná Molčanova cesta z kvalifikácie do semifinále
ATP

Auto-moto

Unikátny projekt najluxusnejšieho auta od Rolls Royce. Niečo také ste ešte nevideli
Unikátny projekt najluxusnejšieho auta od Rolls Royce. Niečo také ste ešte nevideli
Predstavujeme
TEST: Fiat Grande Panda La Prima Electric - štýl na každý deň
TEST: Fiat Grande Panda La Prima Electric - štýl na každý deň
Klasické testy
NDS: Časť vozovky R1 za Žiarom nad Hronom dostane nový povrch
NDS: Časť vozovky R1 za Žiarom nad Hronom dostane nový povrch
Doprava
FOTO: Čínska značka Chery práve vstupuje na slovenský trh. Prichádza so štvoricou SUV
FOTO: Čínska značka Chery práve vstupuje na slovenský trh. Prichádza so štvoricou SUV
Novinky

Kariéra a motivácia

Diabol nosí Pradu sa vracia kín! Čo nás (opäť) naučí o kariére a prežití v korporáte?
Diabol nosí Pradu sa vracia kín! Čo nás (opäť) naučí o kariére a prežití v korporáte?
O práci s humorom
Už to nie je len o plate: Až štvrtina Slovákov chce meniť prácu najmä kvôli psychickému tlaku
Už to nie je len o plate: Až štvrtina Slovákov chce meniť prácu najmä kvôli psychickému tlaku
Kariera.sk TS
Mýty, ktoré vás držia v práci, kde nie ste šťastní: Je čas na zmenu?
Mýty, ktoré vás držia v práci, kde nie ste šťastní: Je čas na zmenu?
Prostredie práce
Kradne vám mobil energiu? Rozdiel medzi skutočným oddychom v práci a „digitálnym hlukom“
Kradne vám mobil energiu? Rozdiel medzi skutočným oddychom v práci a „digitálnym hlukom“
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Máte doma tvaroh a zopár jabĺk? Vyskúšajte tento šťavnatý vrstvený koláč na plech.
Máte doma tvaroh a zopár jabĺk? Vyskúšajte tento šťavnatý vrstvený koláč na plech.
Marhule, puding a mrvenička: Lepšie kysnutné koláče som ešte nerobila.
Marhule, puding a mrvenička: Lepšie kysnutné koláče som ešte nerobila.
Zabudnite na klasiku – doprajte si tieto banánové lievance bez výčitiek!
Zabudnite na klasiku – doprajte si tieto banánové lievance bez výčitiek!
Palacinky, lievance a waffle
IKEA mäsové guľky doma za pár minút: Recept, ktorý chutí ako originál
IKEA mäsové guľky doma za pár minút: Recept, ktorý chutí ako originál

Technológie

Patriot stojí milióny za zneškodnenie jednej balistickej rakety. Ukrajinská firma tvrdí, že to dokáže výrazne lacnejšie
Patriot stojí milióny za zneškodnenie jednej balistickej rakety. Ukrajinská firma tvrdí, že to dokáže výrazne lacnejšie
Armádne technológie
Tento obľúbený typ jedla medzi mladými vedci spojili s vyšším rizikom obezity v staršom veku. Riziko môže byť aj viac než dvojnásobné
Tento obľúbený typ jedla medzi mladými vedci spojili s vyšším rizikom obezity v staršom veku. Riziko môže byť aj viac než dvojnásobné
Veda a výskum
Proteín spojený so smrťou buniek môže vysvetľovať, prečo krv s vekom horšie funguje. Vedci odhalili, čo robí s krvotvornými bunkami
Proteín spojený so smrťou buniek môže vysvetľovať, prečo krv s vekom horšie funguje. Vedci odhalili, čo robí s krvotvornými bunkami
Veda a výskum
USA prišli o desiatky dronov Reaper. Straty sa blížia k 1 miliarde dolárov
USA prišli o desiatky dronov Reaper. Straty sa blížia k 1 miliarde dolárov
Moderná vojna a konflikty

Bývanie

Nestál málo, ale luxus tu vyzerá inak, ako by ste čakali. Miesto okázalosti nájdete v byte jednoduchosť a pokoj
Nestál málo, ale luxus tu vyzerá inak, ako by ste čakali. Miesto okázalosti nájdete v byte jednoduchosť a pokoj
Zemiaky sa ošúpu skoro sami a vo zvyškoch jedál zostane prehľad. 8 užitočných trikov v kuchyni, ktoré sa oplatí poznať
Zemiaky sa ošúpu skoro sami a vo zvyškoch jedál zostane prehľad. 8 užitočných trikov v kuchyni, ktoré sa oplatí poznať
Renovujeme podlahu z dreva: kedy ju treba celú vymeniť, kedy stačí oprava a aký spôsob si zvoliť?
Renovujeme podlahu z dreva: kedy ju treba celú vymeniť, kedy stačí oprava a aký spôsob si zvoliť?
Stále je to prvorepubliková vila, no vnútro je už celé iné. Architektka premenila starý dom na moderné rodinné bývanie
Stále je to prvorepubliková vila, no vnútro je už celé iné. Architektka premenila starý dom na moderné rodinné bývanie

Pre kutilov

Pre zle vedené káble fotovoltiky vám môže zhorieť dom
Pre zle vedené káble fotovoltiky vám môže zhorieť dom
Stavba
Doprajte si sladké potešenie priamo z balkóna! Radíme, ako na pestovanie stáleplodiacich jahôd
Doprajte si sladké potešenie priamo z balkóna! Radíme, ako na pestovanie stáleplodiacich jahôd
Záhrada
Petúnie alebo muškáty? Jednoduché porovnanie vám pomôže vybrať tie pravé
Petúnie alebo muškáty? Jednoduché porovnanie vám pomôže vybrať tie pravé
Okrasná záhrada
Ako vyčistiť tenisky, aby zašpinená podrážka opäť žiarila?
Ako vyčistiť tenisky, aby zašpinená podrážka opäť žiarila?
Údržba a opravy

Rodinný konflikt eskaluje: Victoria Beckham konečne prehovorila o konflikte so synom, jej slová hovoria za všetko
Zahraničné celebrity
Rodinný konflikt eskaluje: Victoria Beckham konečne prehovorila o konflikte so synom, jej slová hovoria za všetko
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ilustračné foto
Zahraničné
Zvrat na Blízkom východe má okamžité dopady na náš trh: Ceny plynu raketovo letia nahor!
Ničivý živel sa vrátil!
Zahraničné
Ničivý živel sa vrátil! Neďaleko slovenských hraníc vyčíňalo TORNÁDO: Ľudia v strachu sledovali oblohu
Otázky okolo Ferenčáka sa
Domáce
Otázky okolo Ferenčáka sa množia: Zvláštne stavebné zmluvy, dokument si vraj ako primátor podpísal sám sebe
Zábery z víkendovej smrteľnej
Domáce
Zábery z víkendovej smrteľnej nehody na Záhorí: FOTO Motorku po náraze odhodilo do potoka! Vodičovi pomôcť nevedeli

Ďalšie zo Zoznamu