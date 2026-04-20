Sever Japonska zasiahlo silné zemetrasenie: Hrozí aj vlna cunami

TOKIO - Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,4 zasiahlo v pondelok severnú časť Japonska, informoval tamojší meteorologický úrad (JMA), ktorý zároveň vydal varovanie pred prívalovou vlnou cunami. Informuje o tom agentúra AFP a AP.
Zemetrasenie postihlo oblasť pri severnom pobreží prefektúry Iwate o 16:53 h miestneho času (9:53 h SELČ) a zaznamenali ho v hĺbke zhruba desiatich kilometrov. Otrasy boli tak silné, že ich cítili aj v budovách v hlavnom meste Tokio, ktoré je od epicentra vzdialené stovky kilometrov.
Japonská televízia NHK informovala, že oblasť môže zasiahnuť prívalová vlna cunami s výškou do troch metrov, dodáva AP. Tamojší meteorologický úrad následne spresnil, že približne 40 minút po zemetrasení postihla prístavné mesto Kudži v prefektúre Iwate prívalová vlna vysoká 80 centimetrov.
„Okamžite sa evakuujte z pobrežných oblastí a okolia brehov riek na bezpečnejšie miesta ako sú vyvýšené plochy alebo evakuačné budovy,“ dodal úrad vo vyhlásení s tým, že v dôsledku cunami sa môžu vyskytnúť materiálne škody. Vlny podľa očakávania udrú opakovane, upozornil úrad.
Predstaviteľ JMA vo vyhlásení odvysielanom televíziou upozornil, že v oblasti možno očakávať niekoľko ďalších dotrasov. Úrad japonskej premiérky Sanae Takaičiovej oznámil, že zriadil krízový tím.