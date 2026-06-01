Taliansko rieši desivý prípad: Štyria pakistanskí migranti našli smrť v horiacom aute

RÍM - Telá štyroch mužov našli v pondelok v zhorenom minivane na čerpacej stanici v obci Amendolara na juhu Talianska. Obeťami sú podľa predbežných policajných správ migranti z Pakistanu, ktorí v oblasti zrejme pracovali ako sezónni poľnohospodárski pracovníci. Správu uviedla agentúra DPA.
Telá mužov našli hasiči, ktorých privolali k požiaru okolo 13.00 h SELČ. Čerpacia stanica, kde sa incident odohral, bola uzavretá policajnými zátarasami. Vyšetrovatelia preverujú všetky možné stopy, no okolnosti úmrtí zostávajú zatiaľ nejasné. Úrady tiež nateraz nevedia potvrdiť, či sa muži nachádzali na čerpacej stanici, aby natankovali, alebo si oddýchli, ani či boli v čase výbuchu už mŕtvi.
Talianska tlačová agentúra ANSA s odvolaním sa na vyšetrovacie zdroje informovala, že mohli byť obeťami trestného činu. Polícia dúfa, že kamery z miesta činu pomôžu prípad objasniť. Záznamy z nich už zaistili. Amendolara má asi 3000 obyvateľov a nachádza sa v regióne Kalábria. V poľnohospodárskom sektore tam podľa DPA pracuje mnoho ľudí z Ázie za nízke mzdy a v zlých pracovných podmienkach.
V regióne zároveň pôsobia rôzne rodiny patriace k mafiánskej organizácii 'Ndrangheta, ktorá tam mnohé obete v minulosti upálila, uvádza DPA. Osoby, ktoré mafiánsky svet poznajú, však poukazujú na to, že v takýchto prípadoch sa incidenty odohrali na odľahlých miestach a nie na čerpacej stanici pri frekventovanej ceste.