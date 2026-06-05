Muž z Bardejova si chcel vybaviť vodičák: Skončil však v rukách polície

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BARDEJOV - Polícia obvinila 48-ročného muža z okresu Bardejov z trestného činu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky. Muž mal vo štvrtok (4. 6.) na oddelení dokladov požiadať o vydanie slovenského vodičského preukazu. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, k žiadosti predložil český vodičský preukaz.
„Lustráciou v policajných evidenciách bolo zistené, že vodičský preukaz s týmto číslom bol v Českej republike vystavený na meno inej osoby,“ uviedla hovorkyňa. Muža na mieste obmedzili na osobnej slobode a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Po vykonaní procesných úkonov bol muž prepustený na slobodu.