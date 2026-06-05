Krst albumu Nely Pociskovej: Duet s dcérou, krásna Arabela a... Totálne zmenený Kolárovský!

BRATISLAVA - Slovenská národná galéria v Bratislave zažila večer plný hudby, emócií a známych tvárí. Nela Pocisková slávnostne pokrstila svoj nový album #NEdokonaLA za účasti rodiny, priateľov i celebrít zo slovenského šoubiznisu.
Bratislavská Slovenská národná galéria sa vo štvrtok večer stala dejiskom výnimočnej udalosti. Speváčka a herečka Nela Pocisková tu slávnostne uviedla do života svoj nový album #NEdokonaLA. Výnimočný večer prilákal množstvo známych osobností zo slovenského šoubiznisu, ktoré si nenechali ujsť jeden z najvýznamnejších momentov v jej kariére. Atmosféra bola od prvých minút nabitá pozitívnou energiou.
Hostia si vychutnávali nielen premiéru nových skladieb, ale aj starostlivo pripravený program plný prekvapení. Jedným z najsilnejších momentov večera bolo bezpochyby vystúpenie Nelinej dcéry Liany. Mladá slečna sa objavila na pódiu po boku svojej mamy a ich spoločné vystúpenie vyvolalo v sále obrovské emócie. Mnohým hosťom sa pri pohľade na ich vzájomnú blízkosť a radosť z hudby leskli oči.
Odmenou im bol potlesk a množstvo pochvalných reakcií. Pozornosť fotografov si okamžite získala aj legendárna predstaviteľka Arabely, herečka Jana Nagyová. Na podujatie dorazila v elegantnom outfite, ktorý podčiarkol jej prirodzený šarm a eleganciu. Počas celého večera rozdávala úsmevy na všetky strany a ochotne pózovala fotografom. Mnohí sa zhodli, že vyzerala fantasticky.