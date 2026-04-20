Estónsko pre meniace sa hrozby na bojisku mení nákup bojovej techniky

TALLIN - Estónsko zrušilo plánovaný nákup nových bojových vozidiel pechoty, ktoré mali nahradiť jeho súčasný vozový park CV90 a ušetrené peniaze presmeruje na obstarávanie alternatívnych spôsobilostí obrany. Píšu o tom Defence News a Army Technology.
Estónsky minister obrany Hanno Pevkur oznámil zastavenie akvizície v hodnote 500 miliónov eur na základe ponaučení z ruskej invázie na Ukrajinu. Je to v kontraste s ďalšími dvoma pobaltskými štátmi Lotyšskom a Litvou, ktoré sa rozhodli kúpiť nové bojové vozidlá pechoty švédske CV90 a španielske Ascod.
Prioritou je modernizácia
„Rozhodli sme sa, že v súčasnosti je racionálnejšie modernizovať existujúce bojové vozidlá pechoty, než ich nahrádzať (novými). Modernizácia zabezpečí trvalé zachovanie ich spôsobilostí a efektívne využívanie zdrojov,“ povedal pre Defense News Andri Maimets, hovorca Estónskeho centra pre obranné investície (ECDI).
Hovorca uviedol, že Tallin vynaloží 100 miliónov eur na modernizáciu 44 kusov CV9035NL, ktoré získalo v rokoch 2016 – 2019. Zostávajúca suma viac ako 400 miliónov eur ostáva nepridelená a čaká na výsledok analýzy.
Odklon k dronom
Estónsko v roku 2025 podpísalo dohodu s Fínskom, Nórskom, Švédskom, Litvou a Holandskom o spoločnom preskúmaní modelu CV90 Mk IV. Zdroje zo zbrojného odvetvia teraz uviedli, že Estónsko sa menej zameriava na obrnené vozidlá. Väčší záujem má o obranu voči bezpilotným lietadlám a o útočné drony FPV, ktorých taktický aj strategický vplyv sa prejavil na ukrajinskom bojisku.
Estónske ozbrojené zložky v roku 2025 posilnili turecké Otokar ARMA 6×6 a Nurol Machina NMS 4×4. „Konkrétnejšie, obranné sily majú v súčasnosti v aktívnej prevádzke 133 vozidiel Otokar a 96 vozidiel Nurol, pričom štyri vozidlá Nurol boli dodané Estónskej záchrannej rade,“ uviedol Andri Maimets. Podľa údajov NATO výdavky Estónska na obranu za rok 2025 presiahli 1,6 miliardy dolárov (3,42 percenta HDP), čo je takmer dvojnásobok oproti 820 miliónom dolárov v roku 2022.