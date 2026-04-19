Severná Kórea opäť provokuje: Smerom k Japonsku vypálila sériu rakiet! Dôvodom má byť Blízky východ

PCHJONGJANG - Severná Kórea v nedeľu vystrelila smerom k Japonskému moru viacero balistických rakiet, uviedla juhokórejská armáda. Informujú o tom agentúry Jonhap a DPA.
Zbor náčelníkov štábov juhokórejskej armády (JCS) oznámil, že zaznamenal odpálenie severokórejských rakiet a v súčasnosti analyzuje podrobnosti tohto odpalu. Japonské ministerstvo obrany takisto informovalo o odpálení rakety, pri ktorej existuje podozrenie, že ide o balistickú raketu zo Severnej Kórey.
K odpáleniu došlo necelé dva týždne po tom, čo Severná Kórea 8. apríla uskutočnila dva po sebe idúce odpaly balistických rakiet. Podľa agentúry DPA môžu byť testy vyvolané situáciou na Blízkom východe. Odpaľovaním rakiet Severná Kórea opakovane porušuje rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktoré tejto izolovanej krajine zakazujú vypúšťať alebo testovať balistické rakety akéhokoľvek doletu.