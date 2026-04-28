Nový Zéland odhalil pašovanie tovaru pre KĽDR: Lietadlo Poseidon zaznamenalo podozrivé lode

WELLINGTON - Novozélandské ozbrojené sily v utorok oznámili, že ich prieskumné lietadlo zaznamenalo presun nelegálneho tovaru medzi loďami na mori v rámci monitorovania pokusov Severnej Kórey obchádzať medzinárodné sankcie. Informuje o tom agentúra AFP.
Komodor Andy Scott z Novozélandského kráľovského letectva uviedol, že lietadlo typu P-8A Poseidon zaznamenalo potenciálne porušenie sankcií v Žltom mori a vo Východočínskom mori. Okrem „možného presunu nelegálneho tovaru z lode na loď“ Nový Zéland nahlásil Organizácii Spojených národov aj 35 podozrivých plavidiel. „Dodržiavanie medzinárodného práva je mimoriadne dôležité pre regionálnu bezpečnosť a sme hrdí na to, že môžeme prispieť k tejto dôležitej práci,“ povedal Scott. Severná Kórea podlieha viacerým sankciám OSN, ktoré zakazujú vývoj jadrových zbraní a používanie technológie balistických rakiet, pričom tieto obmedzenia opakovane porušuje.
Novozélandská armáda hliadkuje v Žltom a vo Východočínskom mori od roku 2018 v rámci multilaterálnych snáh o presadzovanie medzinárodných sankcií. Uviedla, že nahlásila plavidlá podozrivé z pašovania rafinovaných ropných produktov do Severnej Kórey, ako aj vývoz komodít, ako je uhlie, piesok a železná ruda, ktoré Pchjongjang používa na financovanie svojho programu jadrových zbraní.
Čína sa tento mesiac sťažovala, že novozélandské hliadky predstavujú „rušivé a nezodpovedné“ sledovanie v jej vzdušnom priestore. Peking obvinil lietadlo z „blízkeho prieskumu a obťažovania vo vzdušnom priestore“ v Žltom a vo Východočínskom mori. Wellington sťažnosti Pekingu odmietol.