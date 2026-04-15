Svet v ohrození: Diktátorský režim zvyšuje svoju schopnosť na výrobu jadrových zbraní!

SOUL - Pchjongjang zvyšuje kapacity na výrobu jadrových zbraní a zároveň testuje rakety. Situácia na Kórejskom polostrove sa opäť vyostruje.
Varovanie z jadrovej agentúry OSN
Severná Kórea výrazne posilňuje svoj jadrový program. Upozornil na to šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi.
Podľa jeho slov sa zrýchlila činnosť v kľúčových zariadeniach, vrátane reaktora s výkonom päť megawattov, spracovateľských jednotiek aj ďalších objektov v komplexe Jongbjon.
Grossi zároveň uviedol, že severokórejský arzenál sa už môže pohybovať na úrovni niekoľkých desiatok jadrových hlavíc.
Raketové testy zvyšujú napätie
Napätie v regióne ešte viac vystupňovali nedávne raketové skúšky. Podľa juhokórejskej armády odpálil Pchjongjang viacero balistických projektilov smerom k moru pri východnom pobreží.
Ako informoval Zjednotený štáb juhokórejskej armády, rakety štartovali 8. apríla ráno z oblasti pri meste Wonsan.
Doleteli približne 240 kilometrov, pričom Soul a Washington oznámili, že údaje budú ďalej analyzovať.
Juhokórejské úrady zároveň zachytili aj ďalší podozrivý štart deň predtým – tentoraz z okolia Pchjongjangu.
Soul reaguje mimoriadnym zasadnutím
Na sériu testov reagoval Soul zvolaním mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady štátu.
Juhokórejská vláda označila kroky Pchjongjangu za provokáciu a porušenie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN. Zároveň vyzvala severokórejský režim, aby s testami okamžite prestal.
Spor s Japonskom sa vyostruje
Napätie sa prenieslo aj do diplomatickej roviny. Pchjongjang ostro reagoval na najnovšiu japonskú diplomatickú správu, ktorá označila Severnú Kóreu za jadrovú hrozbu.
Severokórejské ministerstvo zahraničných vecí prostredníctvom štátnej agentúry KCNA vyhlásilo, že ide o „vážnu provokáciu“, ktorá zasahuje do suverenity krajiny.
Kritika smerovala aj na výzvy Tokia na úplné zrušenie jadrového programu Pchjongjangu. Podľa severokórejských predstaviteľov je ich jadrový arzenál určený výlučne na obranu.
Pchjongjang útočí aj slovami
Severná Kórea zároveň obvinila Japonsko z pokrytectva. V minulosti totiž sama kritizovala jeho ambície v oblasti jadrového zbrojenia a vojenskú spoluprácu s USA na vývoji raketových systémov.
V tomto mesiaci Pchjongjang informoval aj o testovaní nových zbraní vrátane rakiet s kazetovými hlavicami, ktoré podľa jeho tvrdení dokážu ochromiť infraštruktúru protivníka.
Región vstupuje do ďalšej fázy napätia
Súčasné kroky Severnej Kórey naznačujú, že snahy o zmiernenie napätia sa opäť vzďaľujú.
Kombinácia jadrového programu, raketových testov a ostrých diplomatických výmen vytvára prostredie, ktoré môže viesť k ďalšiemu zhoršeniu bezpečnostnej situácie v regióne.