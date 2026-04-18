TRAGICKÉ ráno na diaľnici D1! Na mieste zasahoval vrtuľník, brutálne FOTO: Vodič dodávky nemal šancu

BRNO - Na diaľnici D1 pri Brne došlo v sobotu ráno k tragickej nehode, pri ktorej zahynul 45‑ročný vodič dodávky. Z doposiaľ nezistených príčin narazil do stojaceho kamióna v kolóne a utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Na mieste zasahoval aj vrtuľník.
V sobotu o 8.10 h prijali českí policajti oznámenie o dopravnej nehode dodávkového vozidla a kamióna, ktorá sa stala na 158. kilometri diaľnice D1 v smere na Brno. Píše o tom Týdeník policie.
Na miesto boli vyslané všetky zložky integrovaného záchranného systému, vrátane vrtuľníka leteckej záchrannej služby. "Vodič dodávky z doposiaľ nezistených príčin narazil do zadnej časti nákladnej jazdnej súpravy. V dodávke utrpel ťažké zranenia, ktorým podľahol. Cestoval sám," priblížila policajná hovorkyňa Dana Čírtková. Dodala, že diaľnica bola na nevyhnutný čas uzavretá, aby mohol pristáť vrtuľník.
"Z predbežného vyšetrovania na mieste vyplynulo, že 45‑ročný vodič dodávky s prívesom sa z doposiaľ nezistených príčin plne nevenoval riadeniu a narazil do zadnej časti nákladnej jazdnej súpravy, ktorá v tom úseku stála pre vzniknutú a veľmi pomaly sa pohybujúcu kolónu," dodáva Čírtková s tým, že vodič dodávky, cudzí štátny príslušník, jazdil na vozidle so zahraničnými prevoznými značkami.