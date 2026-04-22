NATO stojí za Tureckom: Rutte sľubuje obranu členských krajín proti hrozbám z Iránu

ANKARA - Generálny tajomník NATO Mark Rutte v stredu vyhlásil, že aliancia urobí „všetko potrebné na obranu“ svojich členov vrátane Turecka. Reagoval tak na udalosti z uplynulých týždňov, počas ktorých NATO zachytilo rakety vystrelené z Iránu, ktoré smerovali do tureckého vzdušného priestoru. Píše o tom agentúra AFP.
Turecko, ktoré hraničí s Iránom, sa do veľkej miery vyhlo odvetným úderom Teheránu, ktorým pred prímerím odolávali krajiny na Blízkom východe. Po tom, ako sily NATO zostrelili štyri balistické rakety vystrelené z Iránu, aliancia nasadila na leteckej základni Incirlik v provincii Adana na juhu Turecka ďalší americký systém protivzdušnej obrany Patriot.
„Irán šíri teror a chaos a tu v Turecku to cítite veľmi výrazne,“ povedal Rutte novinárom počas svojej návštevy najväčšej tureckej spoločnosti vyrábajúcej obrannú elektroniku, Aselsan. „NATO je na takéto hrozby pripravené a vždy urobí všetko potrebné na obranu Turecka a všetkých ostatných,“ dodal s odkazom na incidenty z posledných týždňov.
Zároveň ocenil pokrok, ktorý Ankara dosiahla v oblasti obrany. „Môžeme sa veľa naučiť z toho, čo Turecko v tejto oblasti robí,“ povedal s tým, že krajina podľa neho prešla v tomto smere priemyselnou revolúciou.
„Je to potrebné, lebo žijeme v nebezpečnejšom svete, a to znamená, že potrebujeme silnú obranu na ochranu našej bezpečnosti,“ zdôraznil. Šéf Aliancie sa má ešte stretnúť s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Rutteho návšteva predchádza júlovému summitu lídrov NATO, ktorý sa uskutoční v Ankare.