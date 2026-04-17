Čínsky premiér blahoželá Magyarovi: Peking zdôrazňuje dlhoročné priateľské vzťahy s Maďarskom

Péter Magyar. (Zdroj: TASR/AP/MTI/Robert Hegedus)
BUDAPEŠŤ - Čínsky premiér Li Čchiang zablahoželal kandidátovi strany Tisza na maďarského premiéra Péterovi Magyarovi k víťazstvu v nedeľňajších parlamentných voľbách. S odvolaním sa na čínske štátne médiá to v piatok uviedol server infostart.hu.
Vo svojom stredajšom posolstve Li zdôraznil, že Čína a Maďarsko sa tešia z viac ako 70 rokov tradične priateľských vzťahov, ktoré boli v posledných desaťročiach založené na princípoch vzájomnej úcty, rovnosti a vzájomne prospešnej spolupráce. Čínsky premiér dodal, že praktická spolupráca v mnohých oblastiach priniesla obom krajinám hmatateľné výsledky.