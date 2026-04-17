Estónsky minister obrany: NATO sa nerozpadne, USA budú brániť svojich spojencov

VILNIUS - Spojené štáty budú v prípade útoku Ruska brániť svojich spojencov v Severoatlantickej aliancii (NATO), vyhlásil minister obrany Estónska Hanno Pevkur. Zároveň upozornil, že Európa zatiaľ nie je pripravená postaviť sa Moskve sama. Vyjadril sa tak vo štvrtok počas návštevy Litvy.
Rusko a obavy zo zbrojenia
Estónska rozviedka vo februári varovala, že susedné Rusko už teraz zhromažďuje zásoby munície s úmyslom použiť ich pri budúcich konfliktoch po skončení vojny na Ukrajine. Americký prezident Donald Trump je zároveň v uplynulom období kritický voči NATO, ktoré podľa neho dostatočne nepomohlo Spojeným štátom v ich vojne proti Iránu. S ostatnými členmi aliancie tiež vedie spor o kontrolu nad Grónskom. Viacerí analytici sa preto obávajú, či Washington príde na pomoc ostatným členom NATO v prípade útoku.
Dôvera v USA a NATO
Pevkur však o oddanosti USA voči ich záväzkom voči NATO nepochybuje. „Áno, verím Spojeným štátom a áno, verím všetkým našim spojencom,“ povedal vo štvrtok počas návštevy litovského hlavného mesta Vilnius. Spojené štáty podľa neho potrebujú Európu pre svoje ozbrojené sily rovnako, ako Európa potrebuje Spojené štáty. Z tohto dôvodu preto neverí, že sa NATO rozpadne.
Súčasné spory vo vnútri aliancie prirovnal k dlhému manželstvu. „Nie je možné, aby bol 50 rokov trvajúci zväzok len samá idylka. Vždy sa vyskytnú nezhody a problémy, a tie je potrebné riešiť,“ zdôraznil estónsky minister obrany, podľa ktorého Európa ešte nie je dostatočne vojensky silná. „Sme tam, kde chceme byť? Nie,“ povedal. „Všetci (v NATO) musíme viac investovať do obrany,“ vyhlásil.
Prioritou je Ukrajina a bezpečnosť regiónu
Pevkur si myslí, že NATO by sa v súčasnosti malo sústrediť na ukončenie vojny v Iráne, aby sa Spojené štáty mohli opäť naplno venovať vojne na Ukrajine. „Pre náš región to naďalej zostáva prioritou,“ pripomenul.