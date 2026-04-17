Tragický pád súkromného vrtuľníka v Indonézii: Zomrelo osem ľudí

JAKARTA - Osem ľudí zomrelo pri páde súkromného vrtuľníka na indonézskom ostrove Borneo, informovalo dnes podľa agentúry AFP tamojšie ministerstvo dopravy. Medzi mŕtvymi sú dvaja členovia posádky a šesť cestujúcich, jeden z nich je občanom Malajzie, spresnil úrad.
Stroj Airbus súkromnej spoločnosti Matthew Air Nusantara stratil kontakt s letovou konrtolou asi päť minút po vzlete vo štvrtok ráno v provincii Západný Kalimantan. Záchranári našli vo štvrtok večer telá ôsmich ľudí z vrtuľníka v hustej džungli v neobývanej časti ostrova. Príčina nehody zatiaľ nie je známa, uviedlo ministerstvo.
Havárie vrtuľníkov či malých súkromných lietadiel nie sú v najľudnatejšej moslimskej krajine sveta výnimočné. Tento rok v januári narazilo malé lietadlo prenajaté ministerstvom rybolovu do hory a zomrelo všetkých desať ľudí na palube. Vlani v septembri zase zomrelo osem ľudí pri páde helikoptéry v provincii Južný Kalimantan, píše AFP.