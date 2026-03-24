TRAGÉDIA na záhrade! 12-ročný chlapec sa napil z plastovej fľaše Coly a rodičom nič nepovedal: O pár minút bol mŕtvy

TREŠNEJEVICA - Obec Trešnjevica v Srbsku zasiahla nepredstaviteľná tragédia, ktorá slúži ako mrazivé varovanie pre všetkých rodičov a záhradkárov. Iba 12-ročný chlapec prišiel o život po tom, čo sa počas práce v sade nešťastnou náhodou napil prudko jedovatej tekutiny. Smrtiaci roztok bol totiž uskladnený v obyčajnej plastovej fľaši od známeho nealkoholického nápoja.
Podľa dostupných informácií zo srbských médií sa tragický incident odohral v čase, keď chlapec pomáhal svojim rodičom pri ošetrovaní malinového sadu. V horúčave a pri namáhavej práci ho prepadol smäd, čo viedlo k osudnému omylu.
Chlapec v domnení, že ide o osviežujúci nápoj, schmatol plastovú fľašu od Coca-Coly. „Keď dostal smäd, napil sa tekutiny z fľaše v domnení, že je to limonáda. Išlo však o jedovatý roztok, ktorým jeho rodičia postrekovali sad proti burine,“ opísal tragédiu jeden z miestnych obyvateľov pre agentúru Rina. Citujú ho chorvátske noviny Slobodna Dalmacija.
Márna snaha lekárov
Šokujúce na celom prípade je, že dieťa si po vypití tekutiny zrejme hneď neuvedomilo vážnosť situácie. Podľa neoficiálnych informácií si dal chlapec len dva dúšky. Rodičom o tom spočiatku nepovedal, pretože sa domnieval, že mu z malého množstva nič nebude.
Zlom nastal, až keď sa u neho začali prejavovať prvé príznaky prudkej otravy. Vystrašení rodičia ho okamžite transportovali do najbližšej nemocnice, odkiaľ bol vzhľadom na kritický stav prevezený na špecializovanú kliniku v Belehrade. Napriek maximálnemu úsiliu lekárov však telo mladého chlapca agresívnej chemikálii podľahlo.
Miestni obyvatelia sú z udalosti zdrvení. Rodinu opisujú ako veľmi pracovitú, usilovnú a čestnú. „Ide o tragédiu, akú naša obec ešte nezažila,“ dodávajú susedia, ktorí sa len ťažko zmierujú so stratou mladého života.