Geniálny ťah obľúbeného obchodného reťazca: Stavia svoju vlastnú KRČMU! Dôvod vás totálne odrovná

DUNDONALD – Obľúbený obchodný reťazec Lidl šokuje svetovú verejnosť. V severoírskom mestečku Dundonald totiž začal s výstavbou niečoho, čo v jeho portfóliu doteraz nemalo obdobu – vlastnej krčmy. Nejde však o žiadny náhly rozmar vedenia spoločnosti, ale o mimoriadne prefíkaný spôsob, ako obísť extrémne prísne miestne zákony. Kým úrady im predaj alkoholu v obchode zatrhli, na krčmu im povolenie dať museli.
Celý bizarný príbeh sa začal tým, že Lidl chcel vo svojej novej prevádzke v Severnom Írsku predávať alkohol tak, ako je to bežné u nás. Narazil však na tvrdú stenu tamojšej legislatívy. V Severnom Írsku totiž supermarkety nesmú len tak predávať pivo či víno – musia preukázať, že v okolí je nedostatok licencií na predaj alkoholu. A úrady rozhodli, že v danej lokalite je obchodov s fľašami dosť.
Lidl sa však nenechal odradiť. Právnici reťazca našli dieru v zákone: hoci licencií na predaj fliaš (off-sales) bolo dosť, v oblasti nedávno skrachovali dva bary. Reťazec teda požiadal o licenciu na prevádzkovanie krčmy, ku ktorej automaticky prislúcha aj právo predávať alkohol „so sebou“. Informuje o tom portál BBC.
Výstavba prvého „Lidl pubu“ je už v plnom prúde. Krčma nebude priamo v predajni, ale v samostatnej budove hneď vedľa nej. Kapacitu bude mať pre približne 60 hostí. Zaujímavosťou je, že bar bude servírovať vybrané kúsky z radu pív, vín a liehovín, ktoré poznáte z regálov Lidla, so špeciálnym zameraním na lokálnych dodávateľov.
„Po šiestich rokoch plánovania sme nadšení, že môžeme potvrdiť vývoj tohto nového konceptu,“ uviedol riaditeľ Lidla pre Severné Írsko Gordon Cruikshanks. Očakáva sa, že prevádzku otvoria už toto leto.
Hoci fanúšikovia Lidla po celom svete začali okamžite snívať o tom, že si po nákupe odskočia na jedno čapované, reťazec krotí vášne. Ide o špecifický dôsledok írskych zákonov, takže je nepravdepodobné, že by Lidl začal masovo otvárať krčmy pri svojich 13-tisíc predajniach vo svete.