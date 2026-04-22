Tragický únik jedovatého plynu v továrni: Dvaja mŕtvi a desiatky zranených v nemocnici!

WASHINGTON - Dvaja ľudia dnes zahynuli a ďalších 19 skončilo v nemocnici po úniku chemikálií v továrni blízko obce Institute v americkom štáte Západnej Virgínie, píše agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady. Podľa denníka The Hill mŕtvi a zranení prišli do kontaktu s prudko jedovatým sírovodíkom. Institute leží asi 16 kilometrov od Charlestonu, hlavného mesta štátu.
K incidentu došlo okolo 9:30 miestneho času (15:30 SELČ) v spoločnosti Catalyst Refiners, ktorá sa zaoberá získavaním striebra a ktorej materskou firmou je Ames Goldsmith. Pri čistení nádrže pred jej vyradením z prevádzky došlo k prudkej chemickej reakcii medzi kyselinou dusičnou a látkou známou ako M2000A, čo viedlo k uvoľneniu sírovodíka, uviedli podľa The Hill úrady.
Medzi zranenými je sedem záchranárov, ktorí na mieste zasahovali, píše AP. Niektorí zranení sa do nemocnice dostali osobnými autami av jednom prípade smetiarskym vozidlom. Únik chemikálií podľa úradov vyžadoval rozsiahlu dekontaminačnú operáciu, kedy si ľudia museli zložiť všetko oblečenie a nechať sa opláchnuť.
,,Sú to neuveriteľne ťažké chvíle," uviedla firma Ames Goldsmith vo vyhlásení s tým, že ju úmrtie šokovala. Dodala, že bude spolupracovať s miestnymi, štátnymi i federálnymi úradmi na vyšetrovaní príčiny nehody.