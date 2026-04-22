Streda22. apríl 2026, meniny má Slavomír, zajtra Vojtech

Tragický únik jedovatého plynu v továrni: Dvaja mŕtvi a desiatky zranených v nemocnici!

Polícia uzavrela cestu v blízkosti chemického závodu, kde došlo k úniku látky (Zdroj: SITA/AP Photo/John Raby)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK

WASHINGTON - Dvaja ľudia dnes zahynuli a ďalších 19 skončilo v nemocnici po úniku chemikálií v továrni blízko obce Institute v americkom štáte Západnej Virgínie, píše agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady. Podľa denníka The Hill mŕtvi a zranení prišli do kontaktu s prudko jedovatým sírovodíkom. Institute leží asi 16 kilometrov od Charlestonu, hlavného mesta štátu.

K incidentu došlo okolo 9:30 miestneho času (15:30 SELČ) v spoločnosti Catalyst Refiners, ktorá sa zaoberá získavaním striebra a ktorej materskou firmou je Ames Goldsmith. Pri čistení nádrže pred jej vyradením z prevádzky došlo k prudkej chemickej reakcii medzi kyselinou dusičnou a látkou známou ako M2000A, čo viedlo k uvoľneniu sírovodíka, uviedli podľa The Hill úrady.

Medzi zranenými je sedem záchranárov, ktorí na mieste zasahovali, píše AP. Niektorí zranení sa do nemocnice dostali osobnými autami av jednom prípade smetiarskym vozidlom. Únik chemikálií podľa úradov vyžadoval rozsiahlu dekontaminačnú operáciu, kedy si ľudia museli zložiť všetko oblečenie a nechať sa opláchnuť.

,,Sú to neuveriteľne ťažké chvíle," uviedla firma Ames Goldsmith vo vyhlásení s tým, že ju úmrtie šokovala. Dodala, že bude spolupracovať s miestnymi, štátnymi i federálnymi úradmi na vyšetrovaní príčiny nehody.

Riaditeľ núdzového riadenia komisie okresu Kanawha C.W. Sigman hovorí na tlačovej konferencii.  (Zdroj: SITA/AP Photo/John Raby)

Viac o téme: TováreňUSAVirgíniaCatalyst RefinersInstituteúnik chemikálií
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner Martin Dendis po zápase s Kanadou
Tréner Martin Dendis po zápase s Kanadou
MS v hokeji
Tréner Trnavy Antonio Muñoz hodnotí zápas s DAC
Tréner Trnavy Antonio Muñoz hodnotí zápas s DAC
Futbal
Tréner Branislav Fodrek hodnotí zápas s Trnavou
Tréner Branislav Fodrek hodnotí zápas s Trnavou
Futbal

Domáce správy

ŠIALENÁ zábava mladíkov v
ŠIALENÁ zábava mladíkov v Lučenci! Šoférovali opití a jazdili na streche auta, všetko zachytilo VIDEO: Dosmiali sa
Domáce
Zuzana Števulová
PS ostro kritizuje Fica: Podanie na sudkyňu Záleskú vníma ako nátlak pred kauzou Očistec
Domáce
Po Miriam (†50) sa
Po Miriam (†50) sa zľahla zem: Po piatich mesiacoch prišla tá NAJHORŠIA správa! DETAILY, kde ju našli
Domáce
Nehoda autobusu a áut v Dunajskej Lužnej: Tri deti utrpeli šok
Nehoda autobusu a áut v Dunajskej Lužnej: Tri deti utrpeli šok
Trnava

Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin
Švédska rozviedka VARUJE pred kolapsom: Ruskú ekonomiku nenakopli ani zisky z predaja ropy!
Zahraničné
FOTO Polícia uzavrela cestu v
Tragický únik jedovatého plynu v továrni: Dvaja mŕtvi a desiatky zranených v nemocnici!
Zahraničné
Donald Trump
Zmanipulované hlasovanie? Donald Trump ostro napadol výsledky referenda vo Virgínii
Zahraničné
Na obrázku vidieť tzv.
Dráma v kokpite tesne po štarte: Kapitánovi spadol na hlavu displej a odpadol! To nie je všetko
Zahraničné

Prominenti

Priscilla Versluis
Slovenská kráska po dlhšej odmlke: Totálna zmena imidžu a... Mala samé problémy!
Domáci prominenti
Zoë Kravitz a Harry
Zasnúbení?! Zoë Kravitz a Harry Styles sa s tým nebabrú: Ich vzťah je rýchly, tichý… ale intenzívny
Zahraniční prominenti
FOTO Toto, že je dcéra
Toto, že je dcéra Karla Gotta? Z malej Charlotte vyrástla poriadna sexica!
Domáci prominenti
Diváci sa môžu tešiť
Režisér Ďurovčík odhalil tajomstvo megahitu The Duchon's: Nebyť tejto náhody... nie je nič!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Na veľkosti (ne)záleží? Penny
Na veľkosti (ne)záleží? Penny prehovorila o intímnom živote s partnerom, ktorý je HLBOKO POD PRIEMEROM!
Zaujímavosti
Chcete predísť prediabetes? Tieto
Chcete predísť prediabetes? Tieto potraviny radšej vyraďte z jedálnička
vysetrenie.sk
Zaparkoval a vrátil sa
Zaparkoval a vrátil sa až po 7 rokoch: Keď uvidel účet za parkovné, takmer HO VYSTRELO! Najdrahšie parkovné na svete?
Zaujímavosti
Koniec trápeniu v posteli?
Koniec trápeniu v posteli? Vedci objavili BEŽNÚ POTRAVINU, ktorá bojuje proti menštruačným kŕčom lepšie ako lieky!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Kulinárske špeciality, ktoré by ste mali na dovolenke ochutnať: Toto je náš výber!
Domáce
Zdroj: Henima
Chyba, kvôli ktorej starnete rýchlejšie: Väčšina žien ju robí denne
plnielanu.sk
Inštalácia meteostanice (Zdroj: Plzeňský
Posledná chmeľnica na Slovensku bojuje o prežitie: Pomôže táto novinka?
Domáce
Problém, ktorý pozná aj
Problém, ktorý pozná aj mnoho Sloveniek: Otestujte svoje vedomosti o ňom v KVÍZE
plnielanu.sk

Ekonomika

Z Bratislavy do Prahy pod dve hodiny? Rýchlovlaky by mohli skrátiť cestu o polovicu!
Z Bratislavy do Prahy pod dve hodiny? Rýchlovlaky by mohli skrátiť cestu o polovicu!
Fico chce kúpiť podiel v Slovenských elektrárňach: Štát by sa stal väčšinovým vlastníkom!
Fico chce kúpiť podiel v Slovenských elektrárňach: Štát by sa stal väčšinovým vlastníkom!
Vlna bankrotov naberá na sile: Padol aj jeden z najznámejších e-shopov s elektronikou!
Vlna bankrotov naberá na sile: Padol aj jeden z najznámejších e-shopov s elektronikou!
Veľká zmena po takmer troch mesiacoch: Saková prezradila, kedy dorazí ropa cez Družbu!
Veľká zmena po takmer troch mesiacoch: Saková prezradila, kedy dorazí ropa cez Družbu!

Šport

VIDEO Hokejové zemetrasenie v Trenčíne! Slovenskí mladíci šokovali svet a zrazili Kanadu na kolená
VIDEO Hokejové zemetrasenie v Trenčíne! Slovenskí mladíci šokovali svet a zrazili Kanadu na kolená
MS v hokeji do 18 rokov
VIDEO Obrovské prekvapenie na úkor megafavorita! Českí mladíci sa postarali o veľkú senzáciu
VIDEO Obrovské prekvapenie na úkor megafavorita! Českí mladíci sa postarali o veľkú senzáciu
MS v hokeji do 18 rokov
Skvelý druhý polčas od Trnavy: Spartak otočil šláger a poslal darček Slovanu
Skvelý druhý polčas od Trnavy: Spartak otočil šláger a poslal darček Slovanu
Niké liga
Slovenský hrdina odvrátil mečbal: Třinec vstal z popola a po dráme znížil stav série
Slovenský hrdina odvrátil mečbal: Třinec vstal z popola a po dráme znížil stav série
Tipsport ELH

Auto-moto

Policajti dostali nové najvýkonnejšie Superby a silné Octavie. Nových škodoviek bude 200
Policajti dostali nové najvýkonnejšie Superby a silné Octavie. Nových škodoviek bude 200
Doprava
TEST: Cupra Born - s veľkou baterkou a zadným pohonom
TEST: Cupra Born - s veľkou baterkou a zadným pohonom
Klasické testy
Most na R1 čaká veľká oprava: práce v piatich etapách potrvajú do jesene
Most na R1 čaká veľká oprava: práce v piatich etapách potrvajú do jesene
Doprava
TEST: BMW iX xDrive45 - ako facelift spravil z dobrého EV vynikajúce
TEST: BMW iX xDrive45 - ako facelift spravil z dobrého EV vynikajúce
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Chaos okolo 8. mája: Musíte ísť do práce a máte nárok na príplatok alebo dovolenku?
Chaos okolo 8. mája: Musíte ísť do práce a máte nárok na príplatok alebo dovolenku?
Aktuality
Príležitosť pre architektov a inžinierov v Bratislave: Projekty od menších stavieb až po obytné súbory
Príležitosť pre architektov a inžinierov v Bratislave: Projekty od menších stavieb až po obytné súbory
Zaujímavé pracovné ponuky
Je digitálny nomádizmus stále len sen z Instagramu?
Je digitálny nomádizmus stále len sen z Instagramu?
Práca a voľný čas
Oblečenie v práci: Znamená dress code v roku 2026 ešte niečo?
Oblečenie v práci: Znamená dress code v roku 2026 ešte niečo?
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Konečne recept na šišky, ktoré sa vždy podaria. Navrchu chrumkavé a vo vnútri ako pavučinka.
Konečne recept na šišky, ktoré sa vždy podaria. Navrchu chrumkavé a vo vnútri ako pavučinka.
Nepečený tvarohový koláč s jahodami
Nepečený tvarohový koláč s jahodami
Tieto citrónové cupcakes s tvarohovým krémom zmiznú zo stola skôr, než vychladnú!
Tieto citrónové cupcakes s tvarohovým krémom zmiznú zo stola skôr, než vychladnú!
Koláče a torty
Nemáte radi bryndzu? Vyskúšajte netradičné špenátové halušky s mozzarellou a ricottou!
Nemáte radi bryndzu? Vyskúšajte netradičné špenátové halušky s mozzarellou a ricottou!
Halušky

Technológie

VIDEO: Lockheed Martin ukázal nástupcu Hellfire. AGM-179 JAGM má zastaviť lacné drony, na ktoré sa dnes míňajú drahé rakety
VIDEO: Lockheed Martin ukázal nástupcu Hellfire. AGM-179 JAGM má zastaviť lacné drony, na ktoré sa dnes míňajú drahé rakety
Armádne technológie
Čierna káva môže znížiť riziko predčasnej smrti. Vedci ukázali, pri koľkých šálkach vyšiel efekt najsilnejšie
Čierna káva môže znížiť riziko predčasnej smrti. Vedci ukázali, pri koľkých šálkach vyšiel efekt najsilnejšie
Veda a výskum
Vedci tvrdia, že tento prehliadaný orgán môže byť kľúčom k dlhšiemu životu a aj k tomu, ako telo reaguje na rakovinu
Vedci tvrdia, že tento prehliadaný orgán môže byť kľúčom k dlhšiemu životu a aj k tomu, ako telo reaguje na rakovinu
Veda a výskum
Aj tieto staršie Samsungy nakoniec dostanú niekoľko AI funkcií, ktoré mali byť exkluzívne pre najnovšiu vlajkovú loď
Aj tieto staršie Samsungy nakoniec dostanú niekoľko AI funkcií, ktoré mali byť exkluzívne pre najnovšiu vlajkovú loď
Android

Bývanie

Široký je len 4 metre, no vnútri čaká skvelé bývanie. Z typického radového domu cítiť aj kúsok nostalgie
Široký je len 4 metre, no vnútri čaká skvelé bývanie. Z typického radového domu cítiť aj kúsok nostalgie
Otravuje hlučná práčka vás alebo susedov? 7+ praktických tipov, ako stlmiť búchanie a docieliť, aby fungovala tichšie
Otravuje hlučná práčka vás alebo susedov? 7+ praktických tipov, ako stlmiť búchanie a docieliť, aby fungovala tichšie
Nestál málo, ale luxus tu vyzerá inak, ako by ste čakali. Miesto okázalosti nájdete v byte jednoduchosť a pokoj
Nestál málo, ale luxus tu vyzerá inak, ako by ste čakali. Miesto okázalosti nájdete v byte jednoduchosť a pokoj
Zemiaky sa ošúpu skoro sami a vo zvyškoch jedál zostane prehľad. 8 užitočných trikov v kuchyni, ktoré sa oplatí poznať
Zemiaky sa ošúpu skoro sami a vo zvyškoch jedál zostane prehľad. 8 užitočných trikov v kuchyni, ktoré sa oplatí poznať

Pre kutilov

5 spôsobov pestovania zemiakov: Ktorý je najmenej náročný a prináša najväčší výnos?
5 spôsobov pestovania zemiakov: Ktorý je najmenej náročný a prináša najväčší výnos?
Zelenina a ovocie
Nikdy nesaďte uhorky vedľa týchto plodín! Tiché vojny vo vyvýšenom záhone, ktoré vás pripravia o úrodu
Nikdy nesaďte uhorky vedľa týchto plodín! Tiché vojny vo vyvýšenom záhone, ktoré vás pripravia o úrodu
Zelenina a ovocie
Pre zle vedené káble fotovoltiky vám môže zhorieť dom
Pre zle vedené káble fotovoltiky vám môže zhorieť dom
Stavba
Doprajte si sladké potešenie priamo z balkóna! Radíme, ako na pestovanie stáleplodiacich jahôd
Doprajte si sladké potešenie priamo z balkóna! Radíme, ako na pestovanie stáleplodiacich jahôd
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Čo muži očakávajú od ženy po tridsiatke: Realita bez prikrášlenia
Partnerské vzťahy
Čo muži očakávajú od ženy po tridsiatke: Realita bez prikrášlenia
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ruský prezident Vladimir Putin
Zahraničné
Švédska rozviedka VARUJE pred kolapsom: Ruskú ekonomiku nenakopli ani zisky z predaja ropy!
Na obrázku vidieť tzv.
Zahraničné
Dráma v kokpite tesne po štarte: Kapitánovi spadol na hlavu displej a odpadol! To nie je všetko
ŠIALENÁ zábava mladíkov v
Domáce
ŠIALENÁ zábava mladíkov v Lučenci! Šoférovali opití a jazdili na streche auta, všetko zachytilo VIDEO: Dosmiali sa
Talianska premiérka Giorgia Meloniová.
Zahraničné
Otrasný útok Putinovho priateľa: Meloniovú dourážal, ako sa dalo! Prišla rázna reakcia

Ďalšie zo Zoznamu