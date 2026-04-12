Orbán v závere volebnej kampane v Budapešti vyhlásil, že ide o zachovanie mieru

BUDAPŠŤ - Na záverečnom predvolebnom zhromaždení strany Fidesz na budapeštianskom Hradnom vrchu v sobotu vystúpili s prejavom kľúčoví predstavitelia vlády i premiér a predseda Fideszu Viktor Orbán. Hlavnou témou ich prejavov bol mier a kritika opozície.
Orbán vo svojom prejave zdôraznil, že najdôležitejšou otázkou nadchádzajúcich volieb je zachovanie mieru, a dôrazne zopakoval, že Maďarsko neposkytne Ukrajine svojich vojakov, zbrane ani finančnú pomoc. Premiér vyzdvihol dôležitosť Budapešti pre kresťanskú a národnú vládu s cieľom získať späť politický vplyv v hlavnom meste. Minister zahraničných vecí Péter Szijjártó obhajoval súčasnú energetickú politiku a varoval, že odklon od ruských zdrojov by pre občanov znamenal drastické zvýšenie cien benzínu a energií.
Minister výstavby a dopravy János Lázár sa vo svojom vystúpení zameral na kritiku opozičného lídra a predsedu strany Tisza Pétera Magyara, ktorého sľuby označil za deštruktívne pre stabilitu krajiny. Na zhromaždení, ktorého cieľom bola mobilizácia voličov pred nedeľňajšími voľbami, Fidesz toto hlasovanie prezentoval ako boj o budúci charakter a bezpečnosť Maďarska.