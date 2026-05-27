FOTO Šimkovičová v Prešove: Ukázala obnovenú knižnicu po miliónovej rekonštrukcii

PREŠOV - Kompletná rekonštrukcia budov Štátnej vedeckej knižnice (ŠVK) v Prešove na Námestí mládeže a výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie si vyžiadali viac ako 1,14 milióna eur. Investícia sa realizovala od júla do decembra 2025 a bola financovaná zo štátneho rozpočtu z kapitoly rezortu kultúry. Priniesla modernizáciu priestorov, zníženie energetickej náročnosti budovy i zlepšenie podmienok pre návštevníkov a zamestnancov knižnice. Zrekonštruované priestory v stredu slávnostne otvorili za účasti ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS).
„Sú to naozaj nádherné zmodernizované priestory, na ktoré môže byť mesto Prešov hrdé. Táto knižnica nie je len obyčajnou knižnicou, kde sú uchovávané knihy, ale slúži najmä na výchovu a vzdelávanie. Mesto Prešov patrí študentom, patrí mládeži. Je tu univerzita, sú tu vysoké školy, pedagógovia, výskumní pracovníci a ľudia, ktorí chcú chodiť do knižnice, pretože sa chcú stretávať a žiť kultúrnym životom. Tak ako to už pri rekonštrukciách býva, samozrejme, ideme aj po energetickom certifikáte a robíme všetko pre to, aby bol prístup do týchto novozrekonštruovaných budov bezbariérový,“ uviedla ministerka kultúry.
Podľa riaditeľa knižnice Ľubomíra Baláža bolo hlavným cieľom rekonštrukcie znížiť spotrebu elektrickej energie a celkové náklady. Obnova sa podľa neho prejavila aj na vizuálnej identite objektu, ktorý prešiel komplexnou rekonštrukciou zvonka aj zvnútra.
„Čo sa týka komfortu zamestnancov a takisto návštevníkov, určite to pocítili. Cítia sa u nás veľmi dobre a zamestnanci to ocenia či už v zimnom, alebo v letnom období, keďže je tu všetko vynovené. Sú tu nové rekuperačné jednotky, klimatizačné jednotky, vykurovanie, nové okná aj tienidlá. To všetko patrí ku komfortu zamestnancov, ale aj čitateľov. Čo sa týka využitia slnečnej energie, dobre všetci vieme, že v dnešnej dobe to už bez toho nejde. Takáto budova má veľmi veľkú réžiu, čo sa týka elektrickej energie. Môžem s určitosťou povedať, že minimálne 80 percent ušetríme. To je minimálne 20.000 eur ročne,“ priblížil Baláž.
V rámci rekonštrukcie bola vymenená strešná krytina, okná, dvere, vykurovacie telesá, zateplili sa steny a strecha, nainštalovala vzduchotechnika, rekuperácia, klimatizácia, nové osvetlenie, tieniaca technika, videovrátnici, bezpečnostné prvky a vonkajšia LED obrazovka. Súčasťou úprav bolo aj zabezpečenie bezbariérového prístupu vrátane novej rampy.
V rámci projektu knižnica zmodernizovala budovy na Námestí mládeže 1 a 4. Čiastočné úpravy sa uskutočnili aj v sídelnej budove knižnice na Hlavnej ulici, kde opravili historický depozit a knihársku dielňu, odvlhčili priestory, odstránili trhliny v murive, doplnili bezbariérový vstup a zvýšili bezpečnosť vstupných priestorov.