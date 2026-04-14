Predstaviteľka maďarskej strany Tisza bije na poplach! Vyzvala Szijjártóa, aby prestal s likvidáciou dokumentov

BUDAPEŠŤ - Predstaviteľka maďarskej strany Tisza pre zahraničnú politiku Anita Orbánová v utorok na Facebooku vyzvala šéfa diplomacie Pétera Szijjártóa, aby jeho rezort okamžite zastavil akékoľvek ničenie dokumentov.
„Včera a dnes prišli z viacerých zdrojov vážne informácie o ministerstve zahraničných vecí, že sa tam začali skartovať dokumenty súvisiace so sankčnými materiálmi a ďalšie dokumenty,“ píše Orbánová, podľa ktorej je takéto konanie neprijateľné.
„Naliehavo vyzývame ministra Pétera Szijjártóa a jeho kolegov, aby okamžite zastavili ničenie všetkých dokumentov. Okrem toho žiadame, aby nijaké údaje ani dokumenty nevymazávali zo žiadneho elektronického systému. Každý, kto koná v rozpore s týmto alebo žiada o pomoc v týchto veciach, sa dopúšťa nezákonného činu. Jeho kolegom odkazujeme, že už sa netreba báť. Odteraz nikto nemôže utrpieť žiadnu ujmu za odmietnutie nezákonného príkazu,“ dodala Orbánová.
Politička Tiszy ďalej vyzvala rezort diplomacie, aby počas tohto prechodného obdobia neprijímalo rozhodnutia o prepúšťaní či vyslaní pracovníkov. Podľa servera 24.hu sa prvé správy o tom, že Szijjártó na ministerstve likviduje dokumenty, objavili počas pondelňajšej prvej medzinárodnej tlačovej konferencie lídra Tiszy Pétera Magyara po víťazstve v parlamentných voľbách, keď mu papier s uvedenou správou priniesli k rečníckemu pultu. Server pripomenul, že Szijjártó nebol prítomný v multifunkčnom centre Bálna, kde vedenie Fideszu čakalo v nedeľu večer na výsledky volieb.
„Orbánová je skúsená diplomatka a najvyššie postavená Maďarka v medzinárodnom obchodnom svete,“ povedal Magyar ešte 24. januára a dodal, že Orbánová sa vrátila domov z vrcholovej manažérskej pozície v Londýne. Podľa kandidáta na premiéra ide o prvú Maďarku, ktorá získala doktorát na najstaršej diplomatickej akadémii v USA, Fletcher School v Bostone, a o jediného maďarského diplomata, ktorý sa po odchode z ministerstva zahraničných vecí dostal aj na vrchol obchodného života.