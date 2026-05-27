DPH čakajú veľké úpravy: Štát reaguje na digitálnu ekonomiku aj pravidlá EÚ

BRATISLAVA - Modernejšie, jednoduchšie a spravodlivejšie pravidlá v systéme dane z pridanej hodnoty (DPH) má priniesť novela zákona o DPH, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo financií (MF) SR. Návrh reaguje na vývoj digitálnej ekonomiky, skúsenosti z praxe a nové pravidlá Európskej únie (EÚ). Informoval o tom v stredu rezort financií.
Jednou z hlavných zmien je rozšírenie systému tzv. jednej registrácie na nové druhy dodaní tovarov a služieb v rámci EÚ. „V praxi to znamená menej administratívy a jednoduchšie podnikanie pre firmy, ktoré predávajú tieto tovary alebo služby v iných členských štátoch. Podnikatelia tak nebudú musieť absolvovať viacnásobné registrácie pre DPH v rôznych krajinách EÚ, kde dodávajú tovary alebo služby, ale väčšinu administratívnych povinností súvisiacich s DPH vybavia prostredníctvom systému jedného kontaktného miesta vo svojej domovskej krajine,“ priblížilo ministerstvo.
Nové pravidlá podľa MF prinášajú aj férovejšie podmienky v oblasti digitálnych platforiem. Pri krátkodobom ubytovaní alebo osobnej doprave sa totiž v súčasnosti stáva, že tradiční poskytovatelia týchto služieb, napríklad taxislužby, sú platiteľmi DPH, zatiaľ čo pri obdobných službách cez digitálne platformy sa táto daň spravidla neplatí. „Po novom bude systém nastavený spravodlivejšie tak, aby boli pravidlá porovnateľné pre všetkých účastníkov trhu. Rovnaké pravidlá pre všetkých by mali podporiť férovú hospodársku súťaž a reagovať na rastúci význam platformovej ekonomiky,“ avizoval rezort.
Zmeny v navrhovanej novele sa dotknú aj premiestnenia vlastného tovaru podnikateľov na účely ich podnikania z jedného členského štátu do iného členského štátu EÚ. Osobitná schéma, ktorú podnikatelia budú môcť využiť, má významným spôsobom znížiť ich náklady. V novele sa tiež zjednodušujú nové pravidlá elektronickej fakturácie, a to vypustením povinnosti oznamovať údaje z prijatých faktúr domácim odberateľom v prechodnom období.
Významnou súčasťou novely sú podľa MF aj opatrenia zamerané na posilnenie boja proti daňovým únikom a zneužívaniu systému DPH. „Ministerstvo financií reaguje na dlhodobé skúsenosti z praxe, podľa ktorých niektoré subjekty využívajú registráciu DPH na špekulatívne alebo podvodné konanie. Novela preto precizuje a dopĺňa dôvody, na základe ktorých bude môcť daňový úrad pristúpiť k zrušeniu registrácie pre DPH v prípadoch, keď existujú vážne pochybnosti o riadnom plnení daňových povinností,“ konštatoval rezort.
Navrhované zmeny podľa neho pomôžu finančnej správe rýchlejšie identifikovať rizikové správanie a pružnejšie reagovať na nové formy daňových podvodov aj v digitálnom a cezhraničnom prostredí. Dôraz sa pritom kladie najmä na prevenciu, vyššiu efektivitu kontrol a posilnenie stability daňového systému, doplnilo ministerstvo.