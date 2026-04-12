Brusel oslavuje Orbánov pád: Von der Leyenová poslala do Budapešti odkaz, reaguje aj Macron!

BRUSEL - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová privítala v nedeľu porážku maďarského premiéra Viktora Orbána v parlamentných voľbách a na platforme X uviedla, že „srdce Európy bije v Maďarsku dnes večer silnejšie“.
Orbán, ktorý sám seba označoval za „tŕň v oku“ EÚ, bol v neustálych sporoch s väčšinou ostatných členov spoločenstva, a to najmä v otázkach zahraničnej politiky či právneho štátu, pripomína francúzska agentúra.
Na základe čiastkových výsledkov nedeľňajších parlamentných volieb v Maďarsku získala opozičná strana TISZA Pétera po sčítaní vyše 72 percent hlasov získala 138 z dovedna 199 mandátov, kým Fidesz má priebežne 54 kresiel a ultrapravicové hnutie Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) má zatiaľ sedem mandátov, píše server 24.hu.
Péterovi Magyarovi k úspechu vo voľbách medzičasom gratuloval aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. „Francúzsko víta víťazstvo demokratickej účasti, oddanosti maďarského ľudu hodnotám Európskej únie a Maďarska v Európe. Spoločne urobíme Európu suverénnejšou, zaistíme bezpečnosť nášho kontinentu, našu konkurencieschopnosť a našu demokraciu,“ napísal Macron na platforme X.
Na priebežné výsledky maďarských parlamentných volieb, ktoré ukazujú jasné víťazstvo lídra opozície Pétera Magyara a jeho strany Tisza, reagujú aj českí politici. Magyarovi zatiaľ gratulovali tí z opozičných strán. Podľa českého expremiéra Petra Fialu je víťazstvo Magyara dobrou správou nielen pre Maďarsko, ale pre celú slobodnú Európu.
„Teším sa na spoluprácu s vami,“ uviedol nemecký kancelár Friedrich Merz v príspevku na platforme X adresovanom Magyarovi a dodal: „Spojme sily pre silnú, bezpečnú a predovšetkým zjednotenú Európu.“
Magyarovi zablahoželal aj nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul, ktorý poukázal na to, že Maďari „si zvolili politickú zmenu“. „Dúfam, že krajina teraz opäť využije svoje veľké príležitosti v Európe a s Európou,“ povedal Wadephul.