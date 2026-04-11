Magyar šokoval vyhlásením: Sľubuje porážku Orbána po rokoch pri moci

BUDAPEŠŤ - Šéf maďarského stredopravicového opozičného hnutia Tisza Péter Magyar na záver volebnej kampane pred nedeľňajšími parlamentnými voľbami ohlásil, že súčasný premiér Viktor Orbán po 16 rokoch skončí pri moci. Informuje o tom agentúra DPA. Orbán na zhromaždení v Budapešti opakoval, že jedine jeho strana Fidesz zabezpečí, že Maďarsko nebude zavlečené do vojny na Ukrajine.
Dav v Debrecíne zaplnil námestia
"Mnoho miliónov Maďarov bude zajtra (v nedeľu) hlasovať za európske, fungujúce, ľudské, slobodné a nezávislé Maďarsko," povedal dnes pred viac ako 10.000 ľuďmi na zhromaždení v Debrecíne, druhom najväčšom maďarskom meste. Ľudia zaplnili námestie pred univerzitou aj okolité ulice.
Magyar sľubuje porážku Orbána
Magyar vyhlásil, že Tisza Orbánov národnokonzervatívny Fidesz porazí a "oslobodí našu skvelú vlasť od korupcie, klamstiev, nenávistných rečí a prepadu do chudoby". Sľúbil, že zatiaľ čo Orbán do Maďarska priviedol ruských agentov a slúži záujmom Moskvy, ním vedené hnutie krajinu opäť ukotví v Európe. "Namiesto Maďarska je, bolo a bude v Európe," povedal.
Magyar, ktorý bol v minulosti súčasťou mocenského mechanizmu vytvoreného Orbánom, sa od neho odvrátil len pred dvoma rokmi a už v júni 2024 priviedol Tiszu do Európskeho parlamentu.
Teraz jeho strane prieskumy dávajú veľké šance na víťazstvo. DPA však pripomína, že volebný systém vytvorený Orbánom je silne nevyvážený a nahráva Fideszu. Čiastočné výsledky volieb, ktoré by mohli napovedať o ich víťazovi, sa očakávajú v nedeľu neskoro večer.
Orbán burcuje voličov témou mieru
Orbán tisíckam svojich priaznivcov v Budapešti povedal, že "mier je najdôležitejším cieľom týchto volieb". Maďarsko podľa neho s ruskou inváziou na Ukrajinu nemá nič spoločné, ide o "bratskú vojnu medzi dvoma slovanskými národmi". Premiér sa snaží na voličov zapôsobiť slovnými útokmi proti Ukrajine a vyvolávaním strachu zo zavlečenia Maďarska do vojny. To podľa neho hrozí v prípade volebného víťazstva Tiszu.
Orbán dnes odmietol, že vedie politiku ústretovú voči Rusku. O tom, že sú takéto obvinenia neoprávnené, svedčia podľa neho jeho dobré vzťahy s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Šéf Bieleho domu ho v posledných dňoch opakovane podporil.
Voľby sleduje celá Európa
Súčasné parlamentné voľby v Maďarsku sú zrejme najsledovanejším tohtoročným hlasovaním v Európe. Orbán krajinu od roku 2010 premenil na príklad "neliberálnej demokracie" a stal sa vzorom mnohých pravicovo populistických politikov, vrátane amerického prezidenta Donalda Trumpa.